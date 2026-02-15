Gerard van Velde volmaakte zondag zijn levenswerk. De gerenommeerde Nederlandse trainer zag pupil Femke Kok als eerste Nederlandse ooit de gouden medaille pakken op de 500 meter tijdens de Olympische Spelen. Schaatsicoon Marianne Timmer is zeer te spreken over Van Velde en roemt vooral zijn aanpak.

Femke Kok reed in een waanzinnig tijd van 36.49 seconde, een olympisch record, naar de winst op de kortste schaatsafstand. Trainer Van Velde liet na afloop optekenen dat zijn levenswerk nu volmaakt is. Eerst bezorgde hij Nederland met Michel Mulder de eerste olympisch kampioen ooit bij de mannen op de 500 meter, en nu zorgt hij dus ook bij de vrouwen voor het eerste Nederlandse succes ooit.

'Mislukte all-rounders'

Schaatslegende Marianne Timmer heeft het hele traject, net als Van Velde, meegemaakt. "Wij hebben allebei de ontwikkeling van het sprinten doorgemaakt. Eigenlijk waren we mislukte allrounders", zo vertelt Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Sprinttraining was toen eigenlijk een mindere vorm van een allroundtraining."

Vooral de werkwijze van de olympisch kampioen op de 1000 meter in 2002 kan op veel lof rekenen. "Gerard zegt precies de juiste dingen. Hij let daarnaast ook heel erg op de techniek achter het sprinten", zo vertelt Timmer. "Hij weet zelf natuurlijk hoe het voelt. Hoe het is om daar te staan. Dat zei Femke dus ook. Gerard is echt een hele goede trainer en daarnaast een echte people's manager."

Kampioenenmaker

"Gerard heeft al meerdere kampioenen gemaakt. Desondanks staat hij altijd op de achtergrond", zo vervolgt Timmer. "Hij heeft ook de mindere tijden gekend, dat de sponsoren niet voor het oprapen lagen. Maar nu komen die waarschijnlijk aanvliegen."

Van Velde bewees deze Olympische Spelen opnieuw een echte koning te zijn in het ontwikkelen van Nederlandse sprinters. Naast Kok behaalde hij als trainer van Jenning de Boo ook al zilveren medailles op de 500 en 1000 meter. "Zowel Femke als Jenning kan nog lang mee. Dus we kunnen hier nog lang van genieten", zo besluit Timmer.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.