Aan Nederlands schaatssucces op de Olympische Winterspelen zijn 'we' inmiddels wel gewend, maar toch was de gouden medaille van Femke Kok op de 500 meter een unicum. Ze werd namelijk de eerste Nederlandse vrouw die de winst pakte op die afstand en daarmee heeft ze ervoor gezorgd dat ons land het olympische schaatstoernooi heeft uitgespeeld.

Over het antwoord op de vraag wat het beste schaatsland ter wereld is, zal bijna niemand ook maar een seconde hoeven te twijfelen. Nederland heeft al tientallen jaren die status en dat is niet zomaar. 'Onze' schaatsers rijgen al jarenlang de titels aan elkaar en dat blijkt wel uit de ranglijst met succesvolste schaatslanden op de Winterspelen. Nederland staat daar namelijk bovenaan met het meeste aantal gouden, zilveren én bronzen plakken.

Die gouden medailles werden op allerlei verschillende afstanden gepakt, maar tot zondag ontbrak er nog eentje: de 500 meter voor de vrouwen. Op alle andere individuele onderdelen bij de mannen en de vrouwen was er al ooit een Nederlandse olympisch kampioen, maar dus niet op de kortste afstand van allemaal.

Nederlands goud op alle individuele afstanden

Kok bracht daar zondag verandering in door de concurrentie totaal te declasseren. Ze reed in een olympisch record van 36,49 naar het goud. Jutta Leerdam, eerder winnares van de 1000 meter, maakte het feest compleet door in 37,15 het zilver te pakken.

Een ongekende weelde voor ons land, want in het verleden had enkel Margot Boer (brons in 2014) ooit een medaille gepakt op de afstand. Nederland heeft daarmee de bingokaart wat betreft individuele afstanden nu helemaal compleet.

Toch blijft er wat te wensen over, want deze eeuw werden er ook twee teamonderdelen toegevoegd aan de Spelen en daar is er nog eentje waarop onze landgenoten nog nooit goud hebben gewonnen.

Nog één onderdeel voor volledige bingokaart

Op de ploegenachtervolging pakten zowel de mannen als de vrouwen in 2014 de titel en Irene Schouten kroonde zich vier jaar geleden tot olympisch kampioene op de mass start. Dat betekent dat er nog één onderdeel openstaat waarop een Nederlandse winnaar ontbreekt: de mass start voor de mannen.

Daar kunnen Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt komende week voor gaan zorgen. Zij komen zaterdag in actie op dat onderdeel. De mass start is nog maar twee keer gereden op de Winterspelen. Bij de eerste keer in 2018 werd Koen Verweij derde, maar vier jaar geleden wisten de Nederlanders niet op het podium te eindigen.