Femke Kok schaatste de rit van haar leven en won met overmacht de 500 meter bij de vrouwen op de Winterspelen. Trainer Gerard van Velde leidde haar van het begin af aan op en is dan ook apetrots. Dit was namelijk altijd het grote doel van de olympisch kampioen van 2002.

Van Velde was na afloop lyrisch over de prestatie van zijn pupil. "Deze rit was echt supergoed van haar. Ze reed ook erg snel en heeft de derde tijd ooit neergezet", zo opent Van Velde na afloop van de huldiging in de mixed zone. "Het niveau is erg hoog dus om dan als topfavoriet je rust te bewaren is enorm knap."

Favoriet

Ondanks dat Van Velde's pupil Femke Kok als torenhoge favoriet begon aan de kortste schaatsafstand, was het lang niet gegarandeerd dat ze die status ook daadwerkelijk waar zou maken. "Er zijn veel voorbeelden dat het fout gaat bij zo'n korte afstand. Je moet goed geconcentreerd zijn en als je te zenuwachtig bent, lukt het meestal niet", zo legt Van Velde uit. "Bij de 1000 meter kan je een fout nog corrigeren, maar hier kan dat niet."

Traject

Van Velde maakte het hele traject van Kok mee. "Ze is enorm gegroeid door de jaren heen", zo vertelt hij daarover. "Als junior kwam ze bij ons binnen en vond ze alles spannend. Je probeert mensen mentaal en fysiek door te ontwikkelen. Femke is gegroeid en weet wat ze kan. Dat neemt niet weg dat hele lijf staat te shaken. 19 van de 20 rijders bezwijken onder de zenuwen."

"Als je in ons team komt, word je opgeleid om wat te kunnen. Daarom zijn sporters ook een beetje apart", zo vervolgt Van Velde. "Femke is in alles verbeterd: techniek, fysiek, mentaal, materiaal. We hebben als ploeg zo veel getraind dat het op een gegeven moment routine wordt. Dat geeft ook extra zelfvertrouwen."

Levenswerk

Voor Van Velde is zijn grote doel nu werkelijkheid te worden. De trainer heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat Nederland een olympisch kampioen heeft op de kortste afstand. Eerst bij de mannen met Michel Mulder en nu met Kok bij de vrouwen. "Voor mijzelf is dit heel belangrijk. Ik ben mijn hele leven al bezig met sprinten en het te verbeteren in Nederland", zo vertelt Van Velde daarover.

"Ik wou laten zien dat Nederland kan sprinten en dat is gelukt. Eerst met Michel en nu met Femke. Ik heb het hele traject sinds de jaren '90 meegemaakt. Het was vallen en opstaan, maar Nederland kan sprinten. Dit is voor mij echt mijn levenswerk."

1500 meter nog op komst

Kok heeft nu dus twee medailles op zak. Naast haar gouden plak op de 500 meter behaalde ze eerder al zilver op de 1000 meter, toen juist achter Jutta Leerdam. Vrijdag komt Kok nog een keer in actie op de 1500 meter. Ook daar is haar trainer optimistisch over. "Ik heb een goed gevoel over de 1500 meter. Femke kan daar zeker mee doen om de medailles", zo besluit hij.