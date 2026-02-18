Een paar weken geleden kende vrijwel niemand hem, maar sinds zijn opvallende bekentenis is de Noorse biatleet Sturla Holm Laegreid wereldwijd onderwerp van gesprek. Na het winnen van een bronzen medaille vertelde hij voor de camera dat hij vreemd was gegaan in zijn relatie. In de Sportnieuws.nl-podcast kunnen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As daar met hun hoofd niet bij.

“Wat vond je van de Noorse vreemdganger?”, vraagt Hoog haar oud-ploeggenote Van As lachend in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast. “Wat vonden we daarvan? Was dat een handig interview of een onhandig interview?”

'Ik kon er niet naar kijken'

“Ik kon er niet eens naar kijken”, aldus Van As over de merkwaardige actie van Laegreid. “Zo dom, zo dom. Gozer, even serieus.” Ook Hoog begrijpt er weinig van. “WTF denk je dan? Ten eerste dat je het een week voor de Spelen gaat vertellen. Dat is al zo’n slechte timing.” De tweevoudig olympische kampioene doet op het moment waarop Laegreid het besloot aan zijn vriendin op te biechten.

Van As denkt te weten wat erachter zat. “Hij ging natuurlijk gebukt onder schuldgevoel. Als ik het nu niet vertel, kan ik geen medaille halen. Allemaal eigen belang.”

Hoog gaat verder: “En dan jankend voor die camera en dan ook nog vertellen dat je bent vreemdgegaan. Houd het dan een beetje mysterieus, dan bescherm je nog die vrouw. Die vrouw gaat never nooit bij hem terugkomen. Dan zal ze altijd degene zijn die bij hem terug is gekomen en hem vergeven heeft. Zó dom.”

Daar bleef het niet bij. “Vervolgens bij de persconferentie zag ik weer een stukje dat hij er opnieuw over aan het praten was”, vertelt Hoog. “Zeg dan gewoon: ‘jongens, ik heb er genoeg over gezegd.’ Nee hoor, hij ging weer uitgebreid al die vragen beantwoorden. Zielig figuur.” “Echt een sukkeltje”, besluit Van As.

Reactie ex-vriendin

Inmiddels heeft de Noorse biatleet zijn excuses aangeboden voor het interview. Tegen Zweedse media zei hij: “Het was wat egoïstisch. Ik was mezelf niet en kon niet helder nadenken.” Ook bood hij zijn excuses aan aan de winnaar van de race. “Hij verdiende alle aandacht voor zijn gouden medaille. En excuses naar mijn ex, die ongewild het middelpunt van een mediarel is geworden.”

Zijn ex-vriendin heeft ook haar zegje gedaan: “Ik heb niet gekozen om in deze positie te zitten en het doet pijn om hier wel in te zitten. We hebben contact gehad en hij weet hoe ik er op het moment in sta.”

Beluister de podcast

