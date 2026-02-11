Marianne Timmer was in Milaan getuige van het drama rond Joep Wennemars op de 1000 meter. De drievoudig olympisch schaatskampioene leeft volop mee met de 23-jarige rijder van Team Essent, die een krankzinnig debuut op de Winterspelen beleefde. "We hebben net nog even de tijden bekeken. Er is Joep een bronzen medaille door de neus geboord."

"Hij rijdt een uitstekende laatste ronde. Maar ja, hij wordt natuurlijk gehinderd", doelt Timmer tegenover Sportnieuws.nl vervolgens op de verkeerde kruising met de Chinese tegenstander Lian Ziwen, die voor zijn actie direct werd gediskwalificeerd. "Daardoor kan Joep niet door en mist hij een paar tienden op zijn eindtijd." Wennemars klokte bij zijn eerste optreden uiteindelijk 1:07.58. De nummer 3 Ning Zhongyan uit China kwam in 1:07.34 over de streep. Het goud was uiteindelijk buiten handbereik geweest. Jordan Stolz schaatste met 1:06.28 een olympisch record en bleek weer eens een klasse apart. Het zilver was met 1:06.78 voor Jenning de Boo.

"Hij was terecht woedend", vervolgt Timmer, die daarbij onder meer wijst op de felle handbewegingen van Wennemars richting de Chinees Lian Ziwen. Ook op de tribune in Milaan was het ongeloof groot bij zijn ouders Erben en Renate en natuurlijk bij zijn vriendin Suzanne Schulting. "Ik ben er zelfs helemaal ziek van", zegt Timmer, die zelf twee keer olympisch kampioen werd op de 1000 meter (1998 en 2006). "Dit is een van de ergste dingen wat je kan gebeuren, want het is niet door je eigen schuld maar door toedoen van een ander."

Wennemars kreeg nog wel een herkansing. Nadat iedereen had gereden, mocht hij in zijn eentje nog een keer proberen om een snellere tijd neer te zetten. Dat bleek echter niet haalbaar. Hij noteerde 1:08.46 en was daarmee bijna een seconde langzamer dan zijn eerste tijd, terwijl hij ditmaal niet werd gehinderd. Hij eindigde in het klassement uiteindelijk als vijfde. "Dat is ook geen doen om een tweede keer te rijden. Je hebt dan al maximaal gereden. De scherpte is er dan wel af. Maar ja, je hebt niks te verliezen, dus je hoopt op een wonder. Maar je hebt minimaal drie kwartier nodig om te herstellen. Hij moet binnen twintig minuten weer aan de start. verschijnen Onmogelijk. Dit is super zuur."

Wennemars krijgt later tijdens de Winterspelen nog twee mogelijkheden (500 en 1500 meter) om alsnog een olympische medaille te veroveren. "Jac Orie (zijn trainer, red.) gaat hem zeker prepareren. Joep moet nu echt eerst herstellen, want twee keer een 1000 meter achter elkaar is serieus wel heftig. Dat gaat wel twee dagen duren. Hij moet de knop zien om te zetten. Dit moet hij eerst verwerken en hopelijk kan hij dan op die andere afstanden uithalen."

