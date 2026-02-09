Voor Lindsey Vonn kwam er zondag een bijzonder pijnlijk eind aan haar olympische droom en de hele gang van zaken rond haar optreden op de afdaling zorgde voor boosheid van Erben Wennemars. Het kritische schaatsicoon krijgt echter flink wat tegengas na zijn opmerkingen over Vonn.

Vonn (41) ging ondanks een gescheurde kruisband van start op de afdaling en kwam al na dertien seconden zwaar ten val. De Amerikaanse liep onder meer een gebroken onderbeen op en schreeuwde het uit van de pijn. Volgens Wennemars had ze nooit van start mogen gaan en had ze tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen.

Wennemars deed zijn zegje in de NOS-schaatspodcast en kreeg daarin al meteen te maken met oud-collega Ireen Wüst, die het totaal niet met hem eens was. Volgens de zesvoudig olympisch kampioene hebben de artsen echt wel onderzocht of het verantwoord was.

Ellen Hoog en Naomi van As

Ook voormalig tophockeyster Ellen Hoog zag de nodige kritiek op de aanwezigheid van Vonn voorbijkomen: "Het is natuurlijk helemaal niet verantwoord dat ze daar stond. Je gaat niet met een kruisband zo'n afdaling doen. Dan moet je ook wel een beetje gek in je hoofd zijn."

"Er is heel veel lof over dat ze zo'n doorzetter is, maar er is ook kritiek aan de andere kant", aldus Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week maakt met ex-ploeggenote Naomi van As. "Waarin ook Team USA wordt aangekeken omdat het niet verantwoord is dat zij heeft mogen starten.”

'Zij bepaalt'

"Ik zit echt meer aan die andere kant", aldus Van As, groot fan van Vonn, over de kritiek. "Deze vrouw is 41 jaar, heeft zo ongelooflijk veel ervaring en kent haar lijf zo goed. Heeft ook een heel sterke eigen wil. Heeft inderdaad ook een medisch team om zich heen waar je waarschijnlijk u tegen zegt. Als het echt niet had gekund, dan was ze denk ik niet gegaan."

"Als je naar de toekomst kijkt, wil je natuurlijk nog steeds normaal blijven lopen", aldus Van As over de vooraf ingeschatte risico's voor Vonn. "En uiteindelijk is zij de atleet, dus zij bepaalt gewoon. Niemand gaat dat voor haar bepalen, zij bepaalt het gewoon zelf. Je moet haar anders echt verbíeden om te gaan. Dat is eigenlijk waar het op neer komt. Je moet dan zeggen nee, je mag gewoon niet, want anders is er een sanctie of weet ik veel wat.”

'Ik begrijp het wel'

"Haar trainingen gingen wel gewoon goed", weet Hoog. "Dus ja, het had gewoon gekund. En de val kwam dan door dat paaltje. Er zat een soort van heuvel, een bobbeltje, voor dat paaltje, waar ze dus blijkbaar niet goed overheen ging."

“Maar goed, ik begrijp ook de kritiek wel", zegt Hoog. "Want het is natuurlijk niet verantwoord dat je met een kruisband zo'n afdaling doet. Maar je gaat zo'n topsporter in hart en nieren, die al weet ik veel hoeveel jaar aan de top staat, 41 jaar en niks meer te verliezen, die ga je natuurlijk niet tegenhouden."

Daar is Van As het helemaal mee eens. Toch ziet ook zij de problemen wel: “Je kan het echt wel doen zonder kruisband, maar niet als het zo recent gebeurd is. Dan is het niet zo stabiel als het zou moeten zijn.” Hoog: “Ik hoop gewoon echt heel erg voor haar dat zij goed herstelt en dat ze nog wat met haar been kan.”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de sportweek. Deze aflevering staat volledig in het teken van de Olympische Spelen in Milaan, met onder meer aandacht voor de rellen rond Jutta Leerdam, de teleurstellende prestaties van de Nederlandse schaatsers én een look-a-like van Sven Kramer. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp.