Een opvallend moment uit de Winterspelen van jaren geleden zorgt opnieuw voor verbazing. Voormalig olympisch skiester Chemmy Alcott heeft een bijzondere 'borsten-rel' uit haar olympische carrière uit de doeken gedaan. Vlak voor haar wedstrijd dreigde ze namelijk te worden tegengehouden door officials vanwege een discussie over haar uitrusting.

Het incident speelde zich af tijdens de Winterspelen van Vancouver in 2010. Alcott verscheen daar aan de start met gebroken ribben. De artsen van het Britse team maakten zich zorgen en lieten voor haar een synthetische borstbescherming maken om haar ribben te ontzien. "Ik droeg toevallig een Wonderbra, dus de bescherming viel een stuk groter uit dan mijn normale maat", vertelde ze in de podcast The Sports Agents.

'Ze wilden me niet laten starten'

Die combinatie zorgde vlak voor haar olympische optreden voor problemen bij de materiaalcontrole. Volgens Alcott werd de borstbescherming afgekeurd vanwege de aerodynamica. "Ze wilden me niet laten starten", blikte ze terug. "Toen ik ermee probeerde te racen, werd het verboden omdat de lucht er niet goed doorheen kon."

Uiteindelijk mocht ze alleen deelnemen als ze de extra bescherming verwijderde. Dat betekende racen zonder de beschermlaag die juist bedoeld was om haar gebroken ribben te beschermen. Ondanks de ophef verscheen ze toch aan de start en werkte ze haar onderdelen af.

Opnieuw onderwerp van discussie

Alcott deed in totaal mee aan vier Olympische Winterspelen en werd zeven keer Brits kampioene. Haar beste olympische resultaat was een elfde plaats in de supercombinatie. Bij haar laatste Spelen reed ze zelfs met een metalen staaf in haar been na opnieuw een zware breuk, een race die ze later haar 'gouden medaille' noemde.

Het verhaal van Alcott komt juist nu opnieuw aan het licht, nu materiaal en lichaamsafmetingen weer volop onderwerp van discussie zijn op deze Winterspelen. De afgelopen dagen ontstond er ophef rond schansspringers na berichten over vermeende intieme ingrepen om aerodynamisch voordeel te behalen, waarbij zelfs een plastisch chirurg bevestigde een atleet te hebben behandeld.

Drama in olympische finale

Bij het skiën, tijdens de slalom van vandaag, viel nog iets anders op. Topfavoriet Atle Lie McGrath zag zijn olympische droom in duigen vallen nadat hij in de tweede run een poortje miste. De Noor lag na de eerste run nog aan de leiding, maar werd door zijn fout gediskwalificeerd. Woedend gooide hij zijn skistokken weg en verliet hij zichtbaar aangeslagen de piste.

Het goud ging uiteindelijk naar Loïc Meillard, die in de tweede run het sterkst was. Zilver was voor Fabio Gstrein en het brons voor Henrik Kristoffersen. Opvallend genoeg haalden maar liefst 56 van de 95 skiërs de finish niet in de eerste run, onder wie ook Lucas Pinheiro Braathen en olympisch kampioen Clément Noël. De slalom groeide daarmee uit tot een waar slagveld.