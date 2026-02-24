De sporters die een medaille hebben veroverd op de Olympische Spelen van Milaan melden zich dinsdag op Paleis Noordeinde voor een ontmoeting met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. Een speciaal moment dat herinneringen oproept bij tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

“Ik vond dat altijd wel echt heel bijzonder", aldus voormalig tophockeyster Hoog, winnares van goud in 2008 en 2012 en zilver in 2016. Het einde van de Spelen was altijd een wat merkwaardig moment en het bezoek aan het koningshuis kwam dan op precies het juiste moment.

'Zwart gat'

"Je zat helemaal in de feeststemming", aldus Hoog over de laatste dagen in het olympische dorp. "En dan ging je naar huis en dan zag je de dag daarna het hele team. Dus niet alleen het hockeyteam, maar gewoon heel TeamNL, alle medaillewinnaars. Dat vond ik altijd een heel leuk moment ook, want je valt echt wel een beetje in een zwart gat als je terugkomt van de Spelen."

"Dan word je wakker en moet je boodschappen gaan doen", aldus Hoog over thuiskomen na een groot evenement. "Terwijl je natuurlijk vier weken lang in een soort van bubbel hebt geleefd en feest hebt gevierd met je team en met een heel TeamNL. Het is niet te beschrijven hoe je in dat dorp leeft. Dan kom je thuis en val je in een zwart gat. Het was wel heel bijzonder om de dag daarna dat hele TeamNL weer te zien. Al helemaal om bij Willem-Alexander en Máxima langs te gaan. ”

'Heel ingewikkeld'

"We kregen allemaal te horen wat we wel en niet mochten zeggen", weet Hoog nog over het bezoek aan het koningshuis. Van As: “Dat vond ik altijd heel ingewikkeld, ik krijg er helemaal stress van. Überhaupt hoe je ze aan moet spreken, want je hebt bijna de neiging om ze gewoon met u of zelfs met je aan te spreken. En dat is natuurlijk echt een no go. Je moet het volgens de etiquette doen. Maar omdat ze zo benaderbaar zijn... Dus daar ga je dan helemaal moeilijk over doen.”

Hoog denkt terug aan 2008: “Na Peking gingen we bij koningin Beatrix langs. Dat vond ik dan wel echt wat spannender bij Máxima en Willem-Alexander.” Daar is haar oud-ploeggenote het helemaal mee eens.

'Bladgoud aan de muur'

Van As denkt terug aan 2016, de laatste Spelen van het duo: “Ik weet nog dat wij na Rio werden gehuldigd. Dat we op Paleis Noordeinde allemaal foto's gingen maken in die wc. Het was een hele mooie wc.” Lachend: “Bladgoud aan de muur, marmer, gouden kranen.”

Hoog lachend: “Die foto's in de wc, die hebben we wel nog.” Van As: “Die bordesfoto hebben wij helemaal niet.” Hieronder de foto van de koning, de koningin en de Nederlandse medaillewinnaars van Rio 2016. Hoog en Van As zijn te zien, net als onder meer Tom Dumoulin, Marit Bouwmeester, Dorian van Rijsselberghe, Sharon van Rouwendaal, Elis Ligtlee en Dafne Schippers.

i Koning Willem-Alexander en koningin Máxima met de medaillewinnaars van de Spelen van 2016. © Pro Shots

