Winterspelen sponsor special!

De special waarvan je wist dat deze ging komen: de Winterspelen zijn hier! En ik zal je niet vermoeien met een vooruitblik op de medaillespiegel (hup TeamNL!), maar kan wél met een marketing & sponsoring bril op alvast vooruitblikken. Om welke euro’s gaan we het ijs op, de sneeuw in en de schansen af?

Wat win je bij goud?

Als Kjeld Nuis opnieuw goud wint, dan pakt hij een mooie bonus van 30.000 euro. Als teamsporter is goud per sporter een goede 11.000 euro waard. Win je meer medailles, dan telt dat niet automatisch op in de cash beloning. Overigens gaat TeamNL vanaf 2028 geen bonus meer uitkeren voor een medaille. Wil je écht scoren met je medaille, dan is het te overwegen een paspoort aan te vragen in landen als Italië (200k+), Frankrijk (86k+) en in Turkije is het zelfs meer dan 500.000 euro.

Deals, deals, deals!

Hoewel we in het nieuws deze dagen (traditiegetrouw) lezen over het organiserende land dat nog snel de laatste zaken aan het fixen is voordat de sporters het podium pakken, is het qua sponsoring al langer ‘in beweging’. Al ruim een jaar berichtte ‘Inside The Games’ dat de organisatie ingezet heeft op sponsorinkomsten van €575 miljoen, waarvan toen al ruim €400 miljoen reeds in de pocket was. Dit bedrag is verdeeld over circa 11 global partners, 40 landelijke sponsors en natuurlijk ook hospitality en mediapartners. Je kan (Italiaanse) merken als ENEL, Eni, Poste Italiane, Intesa Sanpaolo, Leonardo en Stellanti op je TV scherm en social feeds verwachten. Mondiaal – de IOC Top Partners - zul je veel bekende merken terugzien zoals Airbnb, Alibaba, VISA, Samsung en Deloitte.

Wie mijn vorige sport x mode column gelezen heeft: houd het Italiaanse merk (en sponsor) KIKO Milano in de gaten! Fashion en sport lijken elkaar nu écht gevonden te hebben.

Ongewild het podium delen

Op de kantoren van Eni (het energiebedrijf dat o.a. actief is in fossiele brandstoffen) zullen ze zich deze week wel even achter de oren gekrabd hebben. Eerst was het Greenpeace die de aanval opende met als claim dat ze het niet vinden kunnen dat bedrijven als Eni er juist voor zorgen dat onze winters veranderen en zich zo mogen profileren met de Winterspelen. Vervolgens kwam er ook bericht van de sporters zelf. Onder aanvoering van de Noorse skiër Nikolai Schirmer is er bij het IOC een petitie ingediend dat ze geen ‘fossiele sponsors’ meer willen. Getekend door 21.000 mensen, waaronder veel actieve sporters.

Hoe gaat het in Nederland?

TeamNL zit duidelijk in de lift! De medailles moeten natuurlijk ‘nog even’ gescoord worden, maar het sponsorteam zal nu al trots zijn. De afgelopen periode sloten zowel Rabobank als Lidl zich aan bij NOC*NSF. Het betreft langdurige samenwerkingen waar de sport in zowel de top als de breedte van profiteert. Verder is er natuurlijk de samenwerking met Nederlandse Loterij en zien we tal van bekende partners terug zoals M-line, al voor de 8e keer als onderdeel van TeamNL.

De sportbonden zelf zitten ook niet stil. De KNSB (van o.a. de schaatsers en shorttrackers) is logischerwijs dé sportbond om in de gaten te houden. Betrokken zijn onder andere: Odido, Daikin (stopt na dit jaar), Essent, Unox, Fila en Mitsubishi. Verder zie je hier ook partners terug die tevens met TeamNL werken. Win win!

Sporters zijn zeker ook dealmakers

Qua sporters zelf is het natuurlijk interessant om Jutta Leerdam te volgen. Ze doet het deze olympische cyclus op haar eigen manier en werkte zonder vaste ploeg toe naar de Winterspelen. En dat scoort! Zo schittert ze momenteel in de landelijke Odido campagne, is ze net zoals onder anderen LeBron James en Cristiano Ronaldo een Nike athlete geworden, is Kafra Housing een persoonlijke sponsor (die tevens een privéjet ter beschikking stelt) én werkt ze natuurlijk samen met het High-impact hygiëne merk W van haar verloofde Jake Paul. Alleen nog ‘even’ goud scoren en Jutta heeft het helemaal zelf gedaan.

Waar Jutta Leerdam via Jake Paul steeds meer zichtbaarheid krijgt in Amerika, laat Eileen Gu zien hoe groot het commerciële podium van de Winterspelen kan zijn. Amerikaans opgegroeid, sportief uitkomend voor China en juist daardoor interessant voor merken aan beide kanten van de wereld. Daarmee een goed verhaal én scorende sponsors en dat betaalt zich uit. Met naar schatting meer dan twintig miljoen dollar per jaar en goede kansen op goud is zij zeker een volgtip de komende weken.

Let the games begin!