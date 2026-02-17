De Super Team-finale bij het schansspringen op de Winterspelen ontaardde in een enorme chaos. Hoewel de Oostenrijkers Jan Hörl en Stephan Embacher goud pakten, klonken er scherpe woorden in de media van hun thuisland. Commentatoren en journalisten waren diep teleurgesteld over hoe de organisatie met hun atleten omging.

Dat zit namelijk zo: in de derde sprongserie op de schans in Predazzo speelde het weer de hoofdrol. Zware sneeuwval in combinatie met krachtige windstoten zorgde ervoor dat de organisatie, na heel lang aarzelen, de wedstrijd onderbrak en een opvallend besluit nam. De stand na twee series werd namelijk als eindresultaat erkend.

Barre weersomstandigheden

Van deze beslissing profiteerden onder meer de Polen Kacper Tomasiak en Pawel Wasek, die zilver mee naar huis nemen van de Olympische Spelen. Het brons ging naar Noorwegen. Hoewel de meest waardevolle medaille naar de Oostenrijkers gingen, klonken er boze reacties uit hun thuisland. Dat had te maken met de keuze van de organisatie om de atleten in de barre weersomstandigheden te laten staan.

“Schande! Een schande voor de Olympische Spelen. De leiders, die streden om goud, zo lang in dit weer laten staan, is een schandaal,” bulderde ORF-commentator Michael Roscherm van de publieke omroep van Oostenrijk live op televisie. “De atleten werden alleen gelaten aan de rand van de schans, bedolven onder de sneeuw en in de snijdende kou. Er werd geen pauze ingelast en de wedstrijd werd lange tijd niet stilgelegd,” voegden journalisten van oe24.at toe aan de kritiek.

Bevroren tenen

Het koude weer teisterde de schansspringers zo erg dat Jan Hörl niet alleen met de gouden plak, maar ook met bevroren tenen vertrok. Een troost voor hem is echter de winst van de meest waardevolle medaille van de Olympische Spelen, die hij samen met zijn teamgenoot Stephan Embacher behaalde.