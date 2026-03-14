De Paralympische Winterspelen komen zondag tot een einde, maar op de voorlaatste dag van het evenement was er een bijzondere gast. Niemand minder dan minister-president Rob Jetten bracht samen met zijn Argentijnse verloofde Nicolas Keenan een bezoekje.

Jetten was niet de enige Nederlandse hoogwaardigheidsbekleder die zaterdag in Cortina d'Ampezzo aanwezig was. Ook prinses Margriet en Mirjam Sterk, minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport, reisden af naar Italië.

De minister-president sprak daar met de NOS en had het duidelijk naar zijn zin: "Het is geweldig om hier te zijn. De sfeer is fantastisch. Niet alleen op de tribune, maar ook bij TeamNL."

Argentijnse verloofde in TeamNL-kleding

Jetten was samen met zijn geliefde van de partij en die heeft een bijzondere link met sport. Keenan is namelijk zelf hockeyer en deed met het Argentijnse team tweemaal mee aan de Spelen. Ondanks zijn nationaliteit trok ook hij Nederlandse kleding aan.

"Er zit op dat TeamNL-jasje heel stiekem een klein Argentijns pinnetje", vertelde Jetten, die bij de vorige Spelen zijn verloofde kwam aanmoedigen. "Hij heeft in Tokio en Parijs zelf aan de Spelen meegedaan en hij zei ook dat hij echt onder de indruk is van de sfeer die hier bij deze Paralympische Spelen heerst."

'We moeten geen onderscheid maken'

Jetten benadrukte ook nog het belang om niet op een andere manier naar de paralympische sporters te kijken: "We moeten echt geen onderscheid meer maken tussen sport met of zonder handicap. Het zijn allemaal sporters, het is voor iedereen belangrijk."

Helaas bracht de aanwezigheid van Jetten geen geluk, want paraskiester Claire Petit greep zaterdag naast een medaille. De 22-jarige Petit bleef ook op de slalom, haar vijfde en laatste onderdeel met lege handen. Ze miste op de piste in Cortina een poortje in de eerste run en was daarmee uitgeschakeld. Het beste resultaat voor Petit, die de vlag droeg bij de openingsceremonie, was de zesde plaats op de super-G.

Paralympische Spelen

De Paralympics lopen zondag ten einde. Nederland staat elfde in het medailleklassement met twee gouden, drie zilveren en één bronzen plak.