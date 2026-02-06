Joy Beune maakt zaterdag haar debuut op de Olympische Spelen en moet tot dat moment de nodige tijd zien te overbruggen in Milaan. De topschaatsster heeft daarvoor een opmerkelijke hobby uitgekozen. Zelf had ze het niet aan zien komen en haar vriend en collega Kjeld Nuis ook niet.

Beune houdt de spanning een beetje buiten de deur door in het olympisch dorp zogenoemde pins te verzamelen, het uitruilen van olympische speldjes met atleten uit andere landen. Ze heeft al een hele verzameling aan haar keycord en tas.

"Ik had niet gedacht dat ik ervoor zou vallen", aldus Beune. "Het is heel leuk om sociaal te doen en op mensen af te stappen en te vragen wat voor sport ze doen en of ze willen ruilen. Kjeld moest heel hard lachen, want die had dat nooit van mij verwacht, want ik ben helemaal niet zo'n sociaal persoon."

Jutta Leerdam

De pins houden de gemoederen al flink bezig. Zo kreeg Jutta Leerdam een wel heel speciale variant overhandigd. Een waarop de hond van haar en haar vriend Jake Paul was afgebeeld. En er blijken nogal wat mensen te zijn die die pin dolgraag willen bemachtigen.

'Met de dag beter'

Beune vindt het wel prettig dat ze zaterdag al direct mag beginnen. "Dat ik als eerste moet, is wel lekker. Ik ben hier al sinds vrijdag. Op zaterdag was het ijs nog heel slecht, maar ik merk dat het ijs met de dag beter wordt", zegt de schaatsster die later ook nog uitkomt op de ploegenachtervolging.

Na veel trainingen in januari moest Beune bij de laatste wereldbeker in Inzell haar meerdere erkennen in de Noorse Ragne Wiklund, die haar klopte met een verschil van ruim twee seconden. "Ik heb na de wedstrijd in Inzell gas teruggenomen en voel dat het lichaam fit wordt en er klaar voor is."

Openingsceremonie

Vrijdagavond vindt in Milaan de openingsceremonie plaats. Nogal wat Nederlandse schaatsers laten die aan zich voorbij gaan. Zo ook Beune, die een dag voor haar debuut niet de hele avond op haar benen wil staan.