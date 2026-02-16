Jordan Stolz pakte al tweemaal goud deze Olympische Spelen, maar hij is pas op de helft. De Amerikaanse schaatser is een fenomeen op het ijs en komt daardoor nu ook daarnaast meer in de spotlights te staan. Dat blijkt wel na zijn 'eerbetoon' aan Jorrit Bergsma.

Stolz was samen met Nederlander Jenning de Boo topfavoriet op de 500 meter in Milaan. Met al goud op zak kwam de Amerikaan uiterst relaxed naar de hal toe in de Italiaanse modestad. Gelijk viel iets op: Stolz droeg een haarband met een extra haardos. Inmiddels is dit omgedoopt tot de 'Jorrit Bergsma-look'.

Het matje van Bergsma

Een dag voor die 500 meter van Stolz won Bergsma namelijk brons op de 10 kilometer bij het schaatsen. Zijn 'matje' was overal te zien en Stolz deed daar graag aan mee. Tot grote schrik van een Amerikaanse journalist.

'De kant van Jordan Stolz die je nog nooit gezien hebt', schreef Lori Nickel voor de Milwaukee Journal Sentinel. Zij snapte niks van de nieuwe look van haar landgenoot en besloot dus op onderzoek uit te gaan. 'Het achtergrondverhaal heeft te maken met Jorrit Bergsma, een goede vriend van Stolz uit hun tijd bij Team Zaanlander.'

"Bergsma heeft een flinke mat in zijn nek en hij gaat deze niet knippen totdat de Olympische Spelen voorbij zijn", vertelt Bob Corby, trainer van Stolz. "Hij pakte brons op de 10 kilometer en is een teamgenoot van Stolz. Vrienden van Jorrit hadden allemaal pruiken gekocht om hem aan te moedigen bij zijn race. Zelfs zijn trainers deden het op bij het vieren van het brons. Een van de trainers gaf zo'n pruik aan Jordan en hij droeg het toen hij naar de hal kwam."

Ook in Nederland viel de opvallende haardos van Stolz op voorafgaand aan zijn race op de 500 meter. Irene Schouten zei bij de NOS na het zien van de beelden van Stolz met de mat: "Geen spanning te zien. Ik zou het niet zomaar doen, helemaal niet voor een 500 meter waarop je een grote kanshebber bent.” Erben Wennemars liet weten dat Stolz nu eenmaal ijskoud is: “Ik sta er niet raar van te kijken’