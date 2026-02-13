Jorrit Bergsma kreeg tijdens de olympische 10.000 meter niet alleen steun vanaf de tribunes, maar ook vanuit de studio. Analisten Erben Wennemars en Mark Tuitert verschenen daar met een opvallende haarband en een volle haardos, volledig in 'Bergsma-stijl'.

NOS-Presentator Henry Schut kon het niet laten om het duo ermee te plagen. "Kan ik jullie nog serieus een vraag stellen? Jullie zijn al helemaal klaar voor de eerste rit na de dweil. Jullie zijn nu onderdeel van de 'Matties' naar Milaan. Zullen we een weddenschap afsluiten? Wat moet Bergsma doen dat jullie deze haarband ophouden voor de rest van de uitzending?"

Tuitert twijfelde geen seconde. "Als hij goud wint sowieso natuurlijk, maar bij een medaille ook wel eigenlijk." Wennemars lachte en sloot zich direct aan: "Vind ik prima." De knipoog naar Bergsma bleef niet beperkt tot de Nederlandse studio. Ook Amerikaanse commentatoren bleken de haarband te hebben opgezet en in het stadion waren meerdere fans met dezelfde look te zien. De ‘Bergsma-band’ groeide zo uit tot een zichtbaar symbool van steun door de hal in Milaan.

'Matties' reizen Jorrit Bergsma achterna

De opvallende haarband in de studio is bovendien geen op zichzelf staande actie. Rond Bergsma is tijdens deze Spelen een ware 'Matties'-hype ontstaan. De vriendengroep van de Fries reist met hem mee en staat bekend om ludieke steunacties. Zo lieten ze eerder al allemaal hetzelfde kapsel aanmeten als hun idool en namen ze zelfs een speciaal supporterslied op, dat inmiddels rondzingt op Spotify.

Volgens één van de 'matties' proberen ze Bergsma zo min mogelijk af te leiden in aanloop naar zijn races. "We willen Jorrit met deze onzin absoluut niet voor de voeten lopen, benaderen hem zelf al dagen niet meer. Maar we merken wel dat hij nog overal op reageert", klonk het tegenover het Algemeen Dagblad.

Jorrit Bergsma verrast met brons

Op het ijs ging het er ondertussen een stuk serieuzer aan toe. Bergsma nam het op tegen thuisfavoriet Davide Ghiotto en reed een ijzersterke race. Met een machtige eindsprint dook hij naar 12.40,48, goed voor de tweede tijd op dat moment. Ghiotto stelde in eigen huis teleur en kwam niet verder dan 12.46,72, slechts de vierde tijd.

Eerder had Stijn van de Bunt al een goede tijd neergezet, maar Bergsma ging daar overtuigend onderdoor. De ervaren Fries liet zien dat hij op zijn vierde Olympische Spelen nog altijd kan pieken op het juiste moment. Uiteindelijk bleek het genoeg voor een medaille. Metodej Jilek noteerde na Bergsma de snelste tijd gevolgd door Wladek Semirunniy. Vervolgens waren alle ogen gericht op topfavorieten Sander Eitrem en Timothy Loubineaud die in slotronde niet aan de tijd van Bergsma kwamen. Zo voegt de Nederlander op veertigjarige leeftijd nog maar eens een olympische medaille toe aan zijn palmares, waarmee zijn totaal op vier komt.