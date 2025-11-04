Schaatsteam Albert Heijn-Zaanlander heeft zelf gevraagd of Merel Conijn thuis mag blijven tijdens de World Cup in Salt Lake City over twee weken. Dat blijkt uit een uitgebreide verklaring van de KNSB, in samenspraak met coach Arjan Samplonius. Er zijn ook gevolgen voor Marijke Groenewoud.

Dinsdagmiddag werden twee aanwijsplekken weggegeven door de Nederlandse schaatsbond. Joy Beune kreeg, volgens verwachting, een plekje op de 3000 meter. Zij is echter nog wel dusdanig ziek en/of verzwakt, dat haar gezondheid deze week gemonitord wordt. Op 8 november wordt er een definitieve knoop doorgehakt over haar deelname in Noord-Amerika. Maar dat Conijn er in beide wereldbekers niet bij is, is een verrassing. Zij won op de NK afstanden, bij afwezigheid van de zieke Beune, tweemaal goud op de langste afstanden.

Marijke Groenewoud

Alhoewel, zo'n verrassing is het ook weer niet als je de woorden van coach Jillert Anema beluistert. Hij zei na de NK afstanden al geen voorstander te zijn van de verre wereldbekers en liet al doorschemeren zijn pupillen niet zomaar vrij te geven en naar de andere kant van de wereld te sturen. Dat is met Conijn dus ook niet gebeurd, maar in mindere mate ook met Marijke Groenewoud. 'Conijn, de winnaar van de 3 en 5 kilometer bij de NK afstanden, geeft de voorkeur aan een andere route op weg naar het OKT', schrijft de KNSB.

'Dat is onze inschatting'

Namens haar ploeg Albert Heijn-Zaanlander licht coach Arjan Samplonius toe: “Onze inschatting is dat de wedstrijden in Noord-Amerika haar fysiek uiteindelijk meer kosten dan ze opleveren. Na afstemming met de selectiecommissie hebben we ervoor gekozen om in Nederland te blijven trainen met Merel en wedstrijdritme op te doen in de marathons.” Verder heeft de KNSB in overleg met AH-Zaanlander besloten dat Groenewoud de ploegenachtervolging niet rijdt in Salt Lake City.

Sanne in 't Hof

'Marijke zou anders mogelijk bij de World Cup in Salt Lake City vier keer in actie moeten komen. Zij blijft wel beschikbaar als reserve en onderdeel van het team', schrijft de bond. Omdat Beune nog onder voorbehoud is, heeft de KNSB ook Sanne in 't Hof op de 3000 meter ingetekend.

Wijziging bij de mannen

Bij de mannen is er ook een wijziging in de selectie. Tim Prins wil zich focussen op de 1000 en 1500 meter, terwijl hij ook op de 500 meter een ticket had bemachtigd. Op de kortste sprintafstand neemt nu Merijn Scheperkamp de plek van Prins in.

