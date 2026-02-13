Oude krijger Jorrit Bergsma heeft een gigantische prestatie geleverd bij de Olympische Winterspelen. In Milaan gleed de 40-jarige topschaatser vrijdag naar brons op de 10.000 meter. Volslagen terecht volgde een explosie van vreugde bij de Friese superstayer.

Bergsma knuffelde op het middenterein iedereen die hem heeft gesteund in zijn olympische missie. Trainer Jillert Anema van Team Albert Heijn-Zaanlander vloog hem om de nek en andersom.

"Brons is er voor die geweldenaar, Jorrit Bersgma", zeiden de NOS-commentatoren. "Dit is mooi. Het zegt heel veel voer Bergsma, hè". Daarmee verwijzen ze naar de leeftijd van de winnaar: de Tsjech Metodej Jilek is 19 jaar. Nummer twee Vladimir Semirunniy is 23 jaar. En Bergsma rijdt zich met zijn 40 jaar gewoon het podium op met die jonkies.

De Matties

Een grote groep vrienden van de topschaatser is aanwezig in Milaan. De groep heet 'De Matties' en staat binnen de schaatswereld inmiddels bekend vanwege de ludieke supportacties voor hun vriend. De fanschare bestaat uit mensen uit allerlei soorten mensen zoals een boer, een chirurg en ook de buurvrouw van Bergsma. Verenigd zijn ze echter in hun support voor de routinier op de schaatsbaan.

'De matties' hebben al op meerdere manieren hun steun voor Bergsma geuit. Zo hebben ze allemaal hetzelfde opvallende kapsel als de schaatser aan laten meten. Mark Tuitert en Erben Wennemars deden bij hun voorbeschouwing op de 10.000 meter vrolijk mee aan de hype en hadden bij de NOS ook een Bergsma-matje in de nek gelegd.

Jillert Anema wordt ook een Mattie

Zelfs Anema, vaak een brompot, zette een pruikje op en hoorde dus even ook bij De Matties. Na de zilveren plak van Merel Conijn op de 5000 meter van donderdag was hij nog chagrijnig. Hij vond dat ze eerder had kunnen versnellen en dat goud dus voor het oprapen lag.

"Dat Anema nog eens zou juichen en een traantje zou laten om brons, dat is toch ook mooi. Een gouden traantje, fantastisch", zeiden de commentatoren om die reden.

Medailles

De Nederlander pakte daarmee voor de vierde keer in zijn loopbaan een olympische medaille. Naast zijn gouden plak uit 2014 werd hij dat jaar ook derde op de 5000 meter en vier jaar later hield hij zilver over aan de 10.000 meter.