De Olympische Winterspelen in Milaan zijn een wereldwijd sportevenement waar miljoenen kijkers voor gaan zitten. Om het publiek thuis te trakteren op spectaculaire beelden, wordt dit toernooi geëxperimenteerd met drones in de schaatshal. Niet iedereen is daar enthousiast over. In de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast uiten voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hun twijfels bij deze opvallende innovatie.

Van As is het eens met de stelling dat het experiment met drones op de schaatsbaan juist op dit moment belachelijk is. “We willen natuurlijk allemaal dat de sport zo goed mogelijk in beeld wordt gebracht. Vanuit een andere hoek kijken is spectaculair en levert mooie beelden op. Dat snap ik.”

Toch plaatst ze kanttekeningen. “Dit is de eerste keer dat het gebeurt en dan denk ik: is dit nou het podium waar je dat voor het eerst moet gaan proberen? Een drone brengt ook wind met zich mee.” Hoog vult aan: “En geluid. Dat leidt af.”

Voordeel van de wind

Van As vergelijkt het met situaties die schaatsers maar al te goed kennen. “Schaatsers zeggen ook: ik ga niet inrijden als mijn concurrent moet, want dan creëer je wind waar iemand voordeel van kan hebben. Met zo’n drone kan dat natuurlijk ook het geval zijn. Ik ben verder geen technicus.

”Volgens het duo had de test op een ander moment moeten plaatsvinden. “Test het eventjes”, zegt Van As. “Een paar toernooien van tevoren.” Hoog is het daarmee eens: “We hebben net de World Cups gehad, test het daar.” “Waarom moet het per se precies hier?”, vraagt Van As zich hardop af.

Nog geen succes voor Nederland

Of de drones er iets mee te maken hebben of niet: feit is dat de Nederlandse schaatsers in Milaan nog geen succes hebben geboekt. Grote favoriete, Joy Beune wist haar vorm nog niet te verzilveren. Op de 3000 meter, haar enige individuele afstand, eindigde ze als vierde. Ook Merel Conijn en Marijke Groenewoud kwamen te kort op die afstand.

Maandagavond liggen er nieuwe medaillekansen voor Nederland. Suzanne Schulting, Femke Kok en Jutta Leerdam komen in actie op de 1000 meter. Schulting start in de eerste rit, Kok in de dertiende en Leerdam in de vijftiende en laatste rit. Wordt daar de eerste Nederlandse olympische medaille veroverd?

Elke maandag bespreken Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de sportweek. Deze aflevering staat volledig in het teken van de Olympische Spelen in Milaan, met onder meer aandacht voor de harde crash van Lindsey Vonn en de wisselende prestaties van de Nederlandse schaatsers. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: