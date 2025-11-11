Voor Joy Beune draaide de opening van het schaatsseizoen uit op een enorme deceptie. De topper op de lange afstanden reed half ziek de 1500 meter op de NK, maar zag de rest van het toernooi in duigen vallen. Ze meldde zich af voor de 3000 en 5000 meter en moest via een aanwijsplek naar de World Cup in Salt Lake City. Vanuit Noord-Amerika laat ze voor het eerst van zich horen.

Beune mag de plek innemen van Merel Conijn, die de World Cups aan de andere kant van de wereld niet in haar schema vindt passen. Beune is er dankbaar voor, want omdat ze op de NK afstanden niet reed was er eigenlijk geen plek voor haar. Ze kreeg, net als vorig jaar, te maken met 'een pittige griep', vertelt ze nu in gesprek met De Telegraaf.

'Heel beroerd'

"Gelukkig gaat het nu een stuk beter", zegt ze vanuit Noord-Amerika, waar ze net haar eerste rondjes op het ijs weer heeft gemaakt. "Ik merk wel dat ik nog veel power mis, maar ik weet gelukkig ook dat die weer snel kan terugkomen. Later deze week hoop ik weer helemaal fit te zijn. Ik heb me echt heel beroerd gevoeld.”

Koorts, ijlen, overgeven

Daardoor miste ze dus haar favoriete afstanden en ging Conijn er met de titels vandoor. Alleen de 1500 meter kon ze rijden, waarop ze derde werd en zich dus rechtstreeks plaatste voor de World Cups. Een aanwijsplek minder, eentje die ze wel nodig had op de drie kilometer. "Het ging gewoon echt niet. Ik werd wakker met koorts, begon te ijlen, moest overgeven en voelde me steeds beroerder worden."

Klaar voor Salt Lake City

Een week na de NK afstanden liet ze zich uitgebreid testen en scannen. Ze bleek klaar voor deelname aan de eerste wereldbeker in Salt Lake City. Daar mag ze dus, behalve op de 1500 meter, ook op de drie kilometer starten door de terugtrekking van concurrente Conijn. Net als vorig jaar maakt Beune nu gebruik van die aanwijsplek, al is er flink minder discussie dan in 2024.

'Ik vind het wel spannend'

"Ik vind het wel spannend. Het voelt alsof ik iets recht te zetten heb, ik wil laten zien dat ik goed ben. Laat mij maar antwoorden op het ijs. Ik kijk er enorm naar uit. Nu nog wat extra energie en ik ben er helemaal klaar voor."

