Topschaatsster Joy Beune meldde zich tijdens de NK afstanden af voor de 3000 en 5000 meter. Daardoor was er onzekerheid over haar deelname aan de eerste World Cup van dit olympisch schaatsseizoen. Daaraan heeft de schaatsbond maandag een einde gemaakt.

Beune is voldoende hersteld om vrijdag bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City van start te gaan op de 3000 meter. Dat meldt schaatsbond KNSB na een medische check-up van Beune.

NK afstanden

Beune meldde zich anderhalve week geleden op de tweede dag van de NK afstanden af voor de 3000 meter vanwege ziekte en ging ook een dag later op de 5000 meter niet meer van start. De regerend wereldkampioene op de 3000 meter van Team IKO-X2O kreeg van de selectiecommissie van de schaatsbond een aanwijsplek voor de 3000 meter in Salt Lake City. De bond meldde dat op 9 november nog werd gekeken of Beune voldoende hersteld was.

De schaatsster start in Salt Lake City ook op de 1500 meter waarop ze zich al had gekwalificeerd en op de ploegenachtervolging.

Kjeld Nuis

Ook Beunes partner Kjeld Nuis reist af naar de Verenigde Staten. Hij is maandag jarig en werd 36 jaar. Op Instagram deelt Beune een liefdevolle foto van de twee. "Van harte gefeliciteerd voor mijn soulmate", schrijft ze.

Mark Tuitert

Tweevoudig Nederlands kampioene Merel Conijn (3000 en 5000 meter) komt op verzoek van haar ploeg AH-Zaanlander niet in actie in Salt Lake City en Calgary. Voormalig topschaatser Mark Tuitert, de olympisch kampioen op de 1500 meter in 2010, waarschuwt de toppers van nu dat ze zeker in een olympisch seizoen op hun tellen moeten passen.

"Als schaatser was dit altijd het moment om extra voorzichtig te zijn", schrijft hij in zijn column op LinkedIn over de maanden voor de Spelen. "Het laatste wat je wilt, is een griep oplopen. Daar word je niet vrolijk van, zeker niet met belangrijke wedstrijden in het vooruitzicht. Als ik het heb over besmettelijkheid, dan denk ik niet alleen aan virussen. Ook je stemming is besmettelijk." De voormalig olympisch kampioen haalt een onderzoek aan, waarin geconstateerd werd dat 'stemmingen zich razendsnel verspreiden'.

