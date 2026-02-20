Femke Kok rijdt vrijdag met de 1500 meter haar laatste race op de Olympische Winterspelen in Milaan. Het goud heeft ze al binnen na haar prachtrace op de 500 meter. Haar ouders geven nu een uniek inkijkje in hoe Kok zich voelde 24 uur voor haar race.

Kok vervulde op zondag 15 februari haar grote doel door een olympische gouden plak te halen op de 500 meter. Eerder haalde de Friesin al zilver op de 1000 meter, maar de kortste sprintafstand was haar grote droom. Ook omdat Kok het hele seizoen elke wedstrijd waar ze aan de start verscheen op die afstand won. De topschaatsster rijdt vrijdag nog de 1500 meter als afsluiter van de Olympische Spelen. Saillant detail: dit is Kok haar eerste internationale deelname ooit en dat dus op de Winterspelen.

De uren voor de gouden race van Kok

In gesprek met De Telegraaf vertellen de ouders van Kok nu hoe zij de gouden race van hun dochter hebben beleefd. Zij merkten bij hun dochter dat de zenuwen enorm hoog zaten en dat de druk enorm groot was. Anderhalf uur voor de race appte de moeder van Kok naar haar dochter dat de wereld ook niet zou vergaan als het goud niet zou lukken. Zij antwoordde met dat ze 'geen oog dicht had gedaan, maar zich wel zeer scherp voelde'. Dit resulteerde uiteindelijk dus in het goud.

Een paar dagen voor Kok haar trip naar Milaan was de spanning ook al merkbaar toen ze bij haar ouders langs ging. Daar brak de topschaatsster volledig en 'kwam het er allemaal even uit'. Kok vertelde dat het zou voelen als falen als ze geen goud zou pakken, maar haar ouders probeerden haar gerust te stellen, al ging dat niet helemaal goed. "Toen maakte ik nog een verkeerde opmerking ook... Vaders zijn misschien niet altijd even tactisch, haha."