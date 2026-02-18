Voor Femke Kok zijn Spelen na haar gouden medaille op de 500 meter en het zilver op de 1000 natuurlijk al geslaagd, maar er volgt nog een toetje. De topschaatsster komt vrijdag in actie op de 1500 meter. Dat wordt haar debuut bij een internationale wedstrijd, maar toch ziet Kok zich als een kanshebber voor de olympische titel.

Kok reed tot dit seizoen eigenlijk nooit een 1500 meter, maar toen ze zich er in het voorseizoen aan waagde in Thialf reed ze plotseling een baanrecord. Dat was reden genoeg om ook op het OKT te proberen een startbewijs binnen te halen en dat lukte. Favoriet voor het goud wil ze zich na haar twee ijzersterke optredens in Milaan echter niet noemen.

'Outsider' Kok blij met vroege start

"Ik ben een outsider. Dit wordt mijn eerste internationale 1500. Dat klinkt eigenlijk best wel lullig, bedenk ik mij nu", vertelde Kok lachend na haar training in het Milano Speed Skating Stadium tegen onder meer Sportnieuws.nl. "Het is een eer dat ik mag rijden en ik heb ervoor gestreden. Ik wilde het heel graag en dat is gelukt. Nu ga ik er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen."

Aangezien Kok bij geen enkele World Cup de 1500 meter reed, zal ze waarschijnlijk in één van de eerste ritten op het ijs verschijnen. Dat vindt ze vooraf wel een prettig idee: "Dat is lekker. Dan kan ik focussen op mezelf en zien we wel waar het schip strandt."

Veel kapers op de kust

Joy Beune is de regerend wereldkampioene, maar doordat zij op het OKT slechts vierde werd, is zij vrijdag niet van de partij. Desondanks zijn er volgens Kok nog genoeg kapers op de kust: "Miho Takagi is natuurlijk een grote kanshebster en verder ook Ragne Wiklund en Francesca Lollobrigida. Lollobrigida is na haar zeges op de 3 en 5 kilometer in de winning mood terechtgekomen en kan zomaar een uitschieter hebben. En natuurlijk onze Nederlandse dames ook."

Kok komt op de 1500 meter plotseling andere concurrenten tegen dan normaal: "De sprint en lange afstanden komt samen, dat vind ik leuk." De 25-jarige Friezin weet dan ook dat ze het niet van de laatste meters zal moeten hebben: "De favorieten zullen aan het einde van de race tijd op mij inhalen, maar ik hoop in het begin de winst te pakken."