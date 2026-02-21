Het ijs in het Milano Speed Skating Stadium zorgde voor zeven nieuwe olympische records. De oudste die sneuvelde was die van Gerard van Velde op de 1000 meter. De Canadese ijsmeester Mark Messer die het ijs op de Winterspelen is blij dat die uit de boeken is.

"Ik denk dat sommige records ook gebroken konden worden door de manier waarop de sport is veranderd", zei Messer. "Schaatsers zijn in vier jaar tijd sneller geworden en hebben heel hard getraind voor deze wedstrijden. Ze zijn in de beste vorm."

Toch is de ijsmeester vooral blij dat het oudste olympische record, dat van Gerard van Velde van Salt Lake City uit 2002, eindelijk uit de boeken is gereden. "Heel lang lukte het maar niet om dat record gebroken te krijgen. Mijn team is elke keer trots als er een record wordt gebroken. Dat record dat al zo lang stond, wilden we echt verbeterd hebben."

Tijdelijke ijsbaan

Op de volgende afstanden werden de records aan diggelen gereden: 500 meter (mannen en vrouwen), 1000 meter (mannen en vrouwen), 1500 meter (mannen) 3000 meter en 5000 meter (mannen). Twee van die records kwamen van Nederlandse bodem: Femke Kok won de sprint en Jutta Leerdam de dubbele sprint. En dat op een ijsbaan die er normaal gesproken niet ligt.

De ijsbaan in Milaan past in de doelstelling om de Spelen duurzamer en goedkoper te maken. "De baan bestaat uit twintig aparte stukken met koeling en pompen", legt ijsmeester Messer uit. "Die kunnen ergens anders hergebruikt worden." Het is volgens hem mogelijk om de baan over vier jaar te hergebruiken. Voor de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen is nog geen geschikte schaatslocatie gevonden.

Thialf

Thialf wordt genoemd als eventuele locatie om naar uit te wijken. Schaatsers reageren verdeeld op eventuele Spelen in Heerenveen. Jenning de Boo en Jordan Stolz gaven beiden aan dat het geweldig zou zijn om in Thialf te schaatsen, maar dat het ook afbreuk doet aan het olympische gevoel, zo afgezonderd te zijn van de andere wintersporten.