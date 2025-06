Bond laat trainingspartners van topschaatsster Jutta Leerdam verhuizen naar Canada

Team Novus, de schaatsequipe waarbij topsprintster Jutta Leerdam regelmatig als niet-lid aanschuift om mee te trainen, is twee vaste leden kwijtgeraakt. Zij stappen op aanraden van hun schaatsbond over naar een ander team. Het betreft de Britse schaatsers Ellia Smeding en de in Haarlem geboren Cornelius Kersten.

Voortaan rijden de Britten voor Pro team Calgary, de schaatsploeg onder leiding van coach Bart Schouten. De switch is in gang gezet door de Britse schaatsbond, British Ice Skating (BIS). De bond heeft Schouten officieel aangesteld als de hoofdcoach van het duo, staat op de site van BIS.

Getalenteerd

"Zowel Ellia als Cornelius zijn uitzonderlijk getalenteerd," zegt Jon Eley, hoofd prestaties bij British Ice Skating. "Nu ze terugkeren van een blessure, zagen we de noodzaak in van een frisse, op maat gemaakte prestatieomgeving. We geloven dat Bart en zijn aanpak de optimale omstandigheden bieden voor hun comeback en de voorbereiding op de Olympische Spelen."

"Ik kijk ernaar uit om met Ellia en Cornelius te werken," zegt Bart Schouten, die zowel hoofdcoach van BIS als coach van het Pro Team Calgary zal zijn. "Ze brengen motivatie, vastberadenheid en ervaring mee, en ik geloof dat de uitstekende infrastructuur van de Olympic Oval hen zal ondersteunen om hun volledige potentieel te bereiken."

Team Novus

Smeding en Kerstens zouden allicht het liefst trainen in eigen land, maar hebben de pech dat er in Groot-Brittannië geen infrastructuur is op het gebied van langebaanschaatsen. Ze trainden vooral in Nederland. In 2022 waren ze betrokken bij de oprichting van Team Novus. Onder leiding van coach Daniel Greig waren er de nodige hoogtepunten, zoals brons voor Cornelius op de 1000 meter bij het WK afstanden 2023.

Ted-Jan Bloemen

In Calgary zullen ze trainen met onder meer Sofia en Viktor Thorup, en olympisch medaillewinnaar Ted-Jan Bloemen, als onderdeel van een high-performanceprogramma onder leiding van Schouten.

Het project betekent voor hem een terugkeer in het Canadese schaatsen. Begin 2024 werd hij op non-actief gezet vanwege een incident. Het is niet bekend wat er precies gebeurde, maar Schouten werd wel direct na het incident uit zijn functies ontheven door de Canadese schaatsbond. Schouten was al sinds 2010 als trainer verbonden aan de Canadese bond.