De Nederlandse mannen en de vrouwen strijden dinsdag om de medailles op de ploegenachtervolging. Bij de mannen voert bondscoach Rintje Ritsma voor de halve finales een wijziging door ten opzichte van de kwartfinales. Jorrit Bergsma komt in de ploeg en dat gaat ten koste van Marcel Bosker.

De Nederlandse mannen plaatsten zich zondag ternauwernood voor de halve finales door de vierde tijd te rijden. Ritsma koos in de kwartfinales voor Bosker, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga, maar gooit de opstelling op de schop voor de halve finale van dinsdag tegen Italië.

Ausdauer Bergsma erin

Bosker, die speciaal voor dit onderdeel mee werd genomen naar de Spelen, wordt dan vervangen door Bergsma. "De wedstrijd viel tegen in snelheid bij iedereen. Zeker als je naar de individuele afstanden kijkt. We hebben voor de meeste snelheid gekozen in de eerst ewedstrijd, maar zo hard gaat het niet. Dus we gaan proberen de Italianen onder druk te zetten met een beetje meer ausdauer erin", verklaarde Ritsma zijn keuze om Bergsma in te zetten tijdens de halve finale tegen Italië.

Het belooft een loodzware opgave te worden om de finale te halen, want de Italianen reden zondag de snelste tijd en waren ruim drie seconden sneller dan Nederland. Ritsma wil zich nog niet neerleggen bij een nederlaag, maar houdt er wel rekening mee dat Italië te goed is: "Als we gaan, gaan we strijdend ten onder. Als het gat te groot wordt, heeft het geen zin om door te blijven rijden. Dan kunnen we hem afbreken en dan is het sparen. Dan moet je echt op brons gaan rijden."

Bosker nog niet klaar

Mogelijk verandert de bondscoach voor de finale of de troostfinale opnieuw zijn opstelling, maar dat wordt pas bekeken na het duel met Italië. Nederland strijdt met het gastland om een plek in de finale. Als de ploeg van Ritsma verliest dan wacht de strijd om het brons. "We hebben in ieder geval een frisse man over voor de finale, maar we gaan bepalen of het nodig is. Het is ook afhankelijk van de jongens hoe ze er doorheen komen."