Tijdens de Winterspelen in Milaan wordt er veel gesproken over de ploegenachtervolging bij de mannen. Er onstond gedoe rond de opstelling, omdat bondscoach Rintje Ritsma pas na de 10.000 meter een keuze wilde maken tussen Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma. Hij ontkent nu dat er sprake is van onrust binnen het team.

Ritsma zegt dat hij geen onrust hoefde weg te nemen bij zijn schaatsers. De bondscoach had eerder in de week gezegd dat hij pas na de 10 kilometer zou beslissen in welke opstelling hij bij de mannen gaat starten op het onderdeel. Stijn van de Bunt had daar weer verbaasd op gereageerd dat hij dat nieuws uit de media moest vernemen.

'Die jongens helpen elkaar'

Volgens Ritsma is er geen sprake van onrust. "Die jongens staan voor elkaar en helpen elkaar. Ook als iemand langs de zijlijn staat, is dat niet omdat die een klap minder is. Die keuze is dan omdat het tactisch beter bij elkaar past."

'Vervelende communicatie'

Van de Bunt uitte de afgelopen dagen zijn onvrede over de communicatie van de bondscoach. De jonge Nederlandse schaatser vond het vervelend dat hij via de pers te horen kreeg dat de beslissing over de invulling van het team nog niet was genomen. "Dat is het spel tussen journalist en sporter", zegt Ritsma daarover. "Om toch wat los te peuteren als het bij mij niet lukt."

'Ze wisten dat al'

"Ze wisten dat ik nog geen opstelling zou geven tot na de 10 kilometer", benadrukt hij. Inmiddels heeft hij zijn beslissing genomen. Ritsma kiest in de kwartfinales zondag voor Chris Huizinga, Marcel Bosker en Van de Bunt. Bergsma is de reserve en kan wel in actie komen tijdens de halve finale of finale. "In principe kunnen ze alle vier rijden", zei de coach.