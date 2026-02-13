Stijn van de Bunt werd vrijdag vijfde op de 10.000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Na afloop focust hij zich direct op zijn herstel, want alleen dan wordt hij door bondscoach Rintje Ritsma opgesteld voor de ploegenachtervolging. Dat nieuws kwam voor de 21-jarige als een verrassing. "Ik heb echt helemaal niks gehoord."

Van de Bunt maakte zijn olympisch debuut zondag op de 5000 meter en had toen last van veel zenuwen. "Vandaag was ik dat wel kwijt, gelukkig", zegt hij na de 10 kilometer. Hij heeft niet veel tijd om terug te blikken op de race, want de focus gaat meteen op herstel.

Ritsma liet namelijk weten dat hij zijn keuze op de ploegnachtervolging baseert op het herstel van Van de Bunt en Jorrit Bergsma na hun race op de 10.000 meter. Dt las de schaatser van Team IKO X2O in de media. Hij heeft inmiddels gesproken met de bondscoach. "Hij blijft bij zijn punt dat hij pas na de rit van Jorrit beslist."

'Dat is een beetje vervelend'

Van de Bunt geeft toe dat hij wel naar Milaan was gereisd met het idee dat hij sowieso zou rijden in de ploegenachtervolging. "Ik snap het punt wel, maar ik blijf er bij, en dat heb ik hem ook gezegd, dat hij mij daar wel even netjes over had mogen contacten. In plaats van dat ik dat lees in de media. Dat is natuurlijk een beetje vervelend."

"Hij zei dat het wel bekend was, maar ik wist van niks". vervolgt Van de Bunt. Bovendien denkt hij dat hij zijn plek op de ploegenachtervolging wel verdiend heeft. "Ik heb tegen Rintje gewoon gezegd: 'Ik denk als je de snelste opstelling wil, dat je mij altijd opstelt."

'Ik heb echt helemaal niks gehoord'

Ritsma heeft ook nog de optie om met vier schaatsers te rijden voor ogen. In dat geval rijdt Bergsma of Van de Bunt de halve finale rijdt en de ander de finale. "Ik heb echt helemaal niks gehoord", benadrukt Van de Bunt nogmaals. "Maar ik moet gaan herstellen jongens."