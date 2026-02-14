Rintje Ritsma heeft zijn keuze gemaakt voor de opstelling van de ploegenachtervolging van de mannen. Daar ontstond de afgelopen dagen discussie over, omdat de bondscoach zijn besluit pas wilde nemen na de 10.000 meter.

Schaatser Stijn van de Bunt doet zondag op de Olympische Spelen mee aan de ploegenachtervolging. Ritsma geeft hem in de kwartfinale de voorkeur boven Jorrit Bergsma, die vrijdag een bronzen medaille behaalde op de tien kilometer. Chris Huizinga en Marcel Bosker zijn de andere twee Oranje-rijders.

'Frisse benen'

"Het format op de Olympische Spelen is anders dan bij de wereldbekerwedstrijden en op een WK. We gaan voor een medaille en hebben daarom een plan gemaakt dat gebaseerd is op drie races. De eerste prioriteit is om de halve finales te halen. Daarvoor moeten we een zeer snelle rit rijden en dus met zoveel mogelijk 'frisse benen' aan de start staan", aldus Ritsma. Bergsma kan nog wel als reserve worden ingezet.

"Chris en Marcel zijn fris en hebben veel ervaring met de ploegenachtervolging. Als derde rijder heb ik nu gekozen voor Stijn. De intentie is dat we dinsdag ook Jorrit gaan inzetten. Als we een medaille willen winnen, hebben we hoogstwaarschijnlijk alle vier de mannen nodig. We zijn dit traject met z'n allen ingegaan en maken het ook met z'n allen af."

Gedoe

Van de Bunt uitte de afgelopen dagen zijn onvrede over de communicatie van de bondscoach. De jonge Nederlandse schaatser moest via de pers te horen krijgen dat de beslissing over de invulling van het team nog niet was genomen. "Ik snap het punt wel, maar ik blijf er bij, en dat heb ik hem ook gezegd, dat hij mij daar wel even netjes over had mogen contacten. In plaats van dat ik dat lees in de media. Dat is natuurlijk een beetje vervelend."

Bij zowel de mannen als vrouwen staan dinsdag de halve finales en finale op het programma. Vier jaar geleden stelde Nederland bij de Olympische Spelen van Beijing teleur op de ploegenachtervolging. De vrouwen behaalden brons en de mannen eindigden naast het podium. Nederland stond toen onder leiding van bondscoach Jan Coopmans. Ritsma volgde hem in oktober 2022 op.