Topschaatsster Merel Conijn werd donderdag tweede op de 5000 tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. De buitenlandse media zijn onder de indruk van de prestatie van de Nederlandse. Dat had niet alleen te maken met haar prestatie op het ijs, maar ook met haar sportieve gedrag buiten de ijsbaan.

In de Belgische media gaat het vanzelfsprekend over Sandrine Tas. De Belgische nam het op tegen Conijn in een directe rit, maar trok aan het kortste eind. Conijn greep de zilveren medaille, Tas eindigde nipt naast het podium. Het verschil tussen de eerste vier was minimaal.

Tas kon haar tranen dan ook niet bedwingen nadat ze vierde werd. Het Laatste Nieuws sprak van 'bittere tranen' bij Tas en sprak de Belgische na afloop van de race. "Conijn is een podiumwinnares, dus een te duchten kandidaat", zei ze over haar Nederlandse tegenstander. Sporza stelt dat Tas 'naar een hoger niveau werd gestuwd door de Nederlandse Merel Conijn naast haar'.

'Elegante Conijn, gefrustreerde coach'

Het Italiaanse Gazetta dello Sport spreekt van 'adembenemende race' door de kleine verschillen in eindtijd. 'De Nederlandse Conijn en de Oranje-fans, die in haar prestatie geloofden, waren tot tranen toe geroerd', schrijft het Italiaanse medium.

The New York Times merkte op dat 'de coach van Merel Conijn gefrustreerd zijn handen in de lucht gooide', nadat duidelijk werd dat Francesca Lollobrigida de zege had gepakt. 'daarna omhelsde hij de Nederlandse atlete, die glimlachte, ogenschijnlijk in shock', schrijft het medium, dat onder de indruk is van het sportieve gedrag van de Nederlandse na afloop: 'Conijn toonde de klasse en elegantie om op te staan ​​en de winnares te omarmen.'