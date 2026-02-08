Nederland bleef op dag twee van de Olympische Winterspelen zonder schaatsmedailles en dat ging ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij. De Noorse Sander Eitrem veroverde het goud op de 5000 meter in Milaan, wat in Noorwegen leidde tot uitgebreide aandacht voor de Nederlandse mediareactie. Ook in België werd stilgestaan bij het feit dat Nederland voor het eerst in lange tijd geen medaille behaalde op deze afstand.

Het Noorse medium Dagbladet heeft een artikel gewijd aan de berichtgeving van de Nederlandse media over de zege van Eitrem. 'Afkomstig uit Nederland', luidt de kop van het artikel, dat passages uit onder anderen NU.nl en De Telegraaf aanhaalt.

Het medium stelt dat het goud van Eitrem 'groot nieuws is in alle Nederlandse kranten' en noemt het 'geen wonder' dat ''s werelds grootste schaatssensatie' in Nederland wordt geëerd. Daarbij wordt er een parallel getrokken met Sven Kramer.

'Toen werd het stil in schaatsland Nederland'

Volgens Dagbladet zorgde Eitrem al tijdens de laatste world cup voor vewondering in Nederland. 'Toen Eitrem als eerste man onder de 6 minuten dook en zijn historische record reed, werd het stil in schaatsland Nederland. Er hing een gelaten berusting bij degenen die deze sport al lange tijd internationaal domineren.'

Ook de media van onze zuiderburen stonden stil bij de - tot nu toe - teleurstellende prestaties van Nederland op de Olympische Winterspelen. Het Laatste Nieuws merkte op dat Nederland nog geen (schaats)medaille wist te bemachtigen. Sporza noemde het 'opvallend' dat er voor het eerst sinds 1988 geen Nederlander op het podium stond op de 5000 meter en merkte op dat debutant Stijn van de Bunt met de schrik vrij kwam na een 'vreemd momentje' waarbij hij bijna ten val kwam.

Nederlandse Koninklijke familie valt op

In de Italiaanse media ging het vanzelfsprekend vooral over het brons van de Milanese Riccardo Lorello. La Gazetta dello Sport noemt Lorello 'een geluksvogel gezegend met talent' en noemt de Italiaan samen met Francesca Lollobrigida 'Briljant'. Bovendien is het medium niet ontgaan dat de Nederlandse koninklijke familie aanwezig was in het Milano Speed Skating Stadium.