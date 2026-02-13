Jorrit Bergsma won een prachtige bronzen medaille op de 10 kilometer, maar het leek in Milaan wel alsof hij de winnaar was van de olympische schaatswedstrijd. De 40-jarige was net als het hele stadion dolblij met zijn derde plaats en liet dat na de race duidelijk blijken.

Bij de NOS probeerde Bergsma, ogenschijnlijk rustig, te bevatten wat er allemaal is gebeurd. In de rit tegen Davide Ghiotto reed hij ijzersterk en passeerde hij de Italiaan in de laatste paar rondes. "Ik dacht: 'Ik moet mee op de achterdrager, zo lang mogelijk'. Bij hem ging op het eind de gang er uit en ik had nog wat over. Toen was het volle bak naar de finish."

Ontzettend jonge concurrenten

En dat deed de schaatser van het AH Zaanlander-team van Jillert Anema. Hij reed een van zijn beste races ooit. Dat maakte hem natuurlijk enorm trots, ook gezien al zijn rivalen waar hij mee moest afrekenen. "De concurrentie is ontzettend groot. En ontzettend jong. Dat ik dit nog mag meemaken, het is fantastisch dat ik deze Spelen met sowieso één medaille thuis kan komen."

Vrouw en kinderen op tribune

Bergsma moest het natuurlijk helemaal zelf doen, maar kreeg op de tribunes ongekend veel steun. Zijn vrouw (en ex-topschaatsster) Heather Richardson-Bergsma en zijn kinderen zaten op de tribunes en er was een ware Bergsmania vanwege het kapsel van Bergsma. Die heeft namelijk een fraai matje en veel anderen in Milaan hadden daar een voorbeeld aan genomen.

"Ik had een hele delegatie matties meegenomen", lacht Bergsma dan ook. "We hadden vandaag een beetje magie nodig en die mannen en vrouwen hebben daar vandaag voor gezorgd." En ook het feit dat zijn gezin er bij was deed hem veel. "Het echte geluk is thuis, sport is maar bijzaak. Het is ontzettend mooi om dit met de kinderen te beleven."

Toetje met ploegenachtervolging

Voor Bergsma is het olympische feestje nog niet ten einde. Over een aantal dagen wacht de ploegenachtervolging. Daar vormt hij een team met Stijn van de Bunt, Marcel Bosker en Chris Huizinga. Welk drietal het vertrouwen krijgt van bondscoach Rintje Ritsma is nog niet duidelijk. Ritsma zorgde voor wat onduidelijkheid door aan de pers te vertellen dat hij nog niet weet of hij kiest voor Bergsma en Van de Bunt. Ook is Bergsma nog een kandidaat voor de medailles op de mass start.