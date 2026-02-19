Na de bronzen race van Kjeld Nuis op de 1500 meter op de Olympische Spelen kan de 36-jarige schaatser op de nodige complimenten rekeken. Ook van zijn trainer Gerard van Velde. "Kjeld is gezegend met een topsportlijf."

Van Velde heeft veel respect en waardering voor de prestatie die Kjeld Nuis neerzette bij de Spelen. De 36-jarige routinier schaatste op de 1500 meter naar het brons, achter de Chinees Ning Zhongyan en de Amerikaan Jordan Stolz.

Op leeftijd

"Dit is een heel bijzondere medaille. Een jaar of tien geleden waren mensen op de leeftijd van Kjeld allang gestopt", aldus Van Velde. "Vier jaar geleden behaalde Ireen Wüst op haar 35e een gouden olympische medaille. Met Kjeld hebben we ook de uitdaging om hem op oudere leeftijd nog beter te krijgen. Mensen worden steeds ouder, sporters moeten ook steeds langer door kunnen."

Volgens Van Velde is Nuis "gezegend met een topsportlijf". "Ik heb jongens van 20 jaar die vaker iets aan hun lijf hebben en meer hersteltijd nodig hebben dan Kjeld. Een voordeel is ook dat we nu meer kunnen monitoren dan vroeger. We weten hoe je binnen de lijntjes moet blijven om heel te blijven. Dan nog is dit een heel knappe prestatie. Ik zie bij Kjeld nog veel potentie, dus we gaan vrolijk door."

Schrik om Stolz

Daar waar Nuis superblij was met zijn bronzen medaille die hij pakte op de 1500 meter, moest de gedoodverfde favoriet Jordan Stolz het doen met het zilver. De Chinees Zhongyan Ning ging met het goud aan de haal, tot grote verbazing van de Amerikaanse media. "Zelfs een olympische koning moet soms genoegen nemen met zilver."