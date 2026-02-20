PSV-trainer Peter Bosz staat bekend als een groot sportliefhebber en hij volgt de Olympische Winterspelen dan ook met veel interesse. Op De Herdgang staan de schermen regelmatig afgestemd op het schaatsen. Dat leverde momenten op waarbij Bosz met gebalde vuisten voor de televisie zat, maar hij leefde ook mee met de teleurstellingen van Joep Wennemars tijdens de Winterspelen in Milaan.

Bosz heeft onder meer een grote passie voor de Formule 1, maar geeft toe dat ook de Winterspelen zijn aandacht trekt. "Ik heb het helaas te weinig gevolgd", vertelt Bosz desgevraagd tegen Sportnieuws.nl. "Er wordt natuurlijk het nodige overdag gespeeld en dan zijn we op De Herdgang aan het werk. Dus dan zit je vaak toch met een schuinoog naar de televisie te kijken. Af en toe leg je je werk dan wel even neer, omdat de Nederlanders aan de beurt zijn."

Meeleven met Wennemars

De 62-jarige coach genoot van de Nederlandse prestaties, maar noemt ook de drama’s rond Joep Wennemars als voorbeeld. "Het bijzondere aan de Spelen is natuurlijk dat ze er liefst vier jaar naartoe leven. Daarom leef je ook heel erg mee met Wennemars", gaat Bosz verder.

"Hij wordt dan gisteren (donderdag, red.) weer vierde, dat is voor een sportman natuurlijk verschrikkelijk. Hij heeft een geweldige tijd neergezet en dan gaan er tóch weer drie overheen. Dan leef je natuurlijk mee", zegt de trainer van PSV.

Genoten van Jutta Leerdam en Femke Kok

Tegelijkertijd geniet Bosz volop van de zestien medailles die Nederland tot nu toe behaalde (zesmaal goud, zeven keer zilver en driemaal brons). Zo mochten onder anderen Jutta Leerdam en Femke Kok een gouden medaille omhooghouden. "Het is gewoon superknap, dat is wel genieten. Als je die meiden een gouden medaille ziet winnen, dat is mooi", vervolgt Bosz, die daarbij niet terugdenkt aan zijn eigen successen. "Nee, hoor. Dan ben ik zo klaar", grapt hij.