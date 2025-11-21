Veel Nederlandse schaatsen hopen dit weekend te schitteren op de World Cup in Calgary. Waar onze landgenoten normaal een zekerheidje zijn in de A-groep, zijn in Canada toch enkele schaatsers gedegradeerd naar de B-groep. Bekijk hier de loting van de Nederlanders die in de B-groep als eerste het ijs op mogen in Calgary.

Tijdens World Cups worden de schaatsers opgedeeld in twee groepen bij een afstand. Dit doen de organisatoren zodat het programma niet te lang wordt. De B-groep rijden altijd eerst hun afstand en die wedstrijden komen bijna nooit op televisie. Vervolgens komen per afstand alle schaatsers van de A-groep in actie. Of je bij de A- of B-groep hoort, wordt bepaald op basis van eerdere prestaties. Dat zorgde ervoor dat een aantal Nederlanders gedegradeerd werd. De 1000 meter bij de vrouwen is vrijdag in Calgary de enige afstand waar geen Nederlanders in de B-groep rijden.

In de B-groep van de 1000 meter vinden we twee bekende namen terug. Voormalig wereldkampioen Kai Verbij, die dit seizoen terugkeerde in de schaatssport, is in rit vijftien te zien tegen de Chinees Zhinan Deng. Ook Nuis moet een groep lager starten vanwege zijn diskwalificatie in Salt Lake City. De drievoudig olympisch kampioen start op de 1000 meter in rit vier van groep B tegen de Amerikaan Zach Stoppelmoor.

Startlijst B-groep 1000 meter manne

Op de 3000 meter bij de vrouwen zit toch geen Marijke Groenewoud in de B-groep. Zij werd in eerste instantie gedegradeerd na haar mindere prestaties in Salt Lake City, maar in de loting werd ze plots toch in groep A ingedeeld. Elisa Dul en Sanne in 't Hof rijden wel in de B-groep. Eerstgenoemde zal in rit 10 te zien zijn. In 't Hof mag in rit negen al het ijs op.

Startlijst B-groep 3000 meter vrouwen

In groep B van de 5000 meter bij de mannen vinden we onder andere Marcel Bosker terug. Hij raakte in Salt Lake City geblesseerd aan zijn scheenbeen, maar is weer fit voor de vijf kilometer in Calgary. Bosker rijdt in rit twaalf tegen Andrea Giovannini. Ook Beau Snellink is in de B-groep te vinden. Hij schaatst in rit elf met de Canadees Thibault Métraux. In rit acht is Kars Jansman de eerste Nederlander die aan de slag gaat.

Startlijst B-groep 5000 meter mannen

