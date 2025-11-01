Deze schaatsers plaatsen zich voor de World Cups

Het is dit weekeinde medailles tellen op de NK afstanden in Thialf, waar de Nederlandse schaatsers beginnen aan het nieuwe seizoen. Maar even zo belangrijk zijn de tickets die zijn te verdienen voor de World Cups. Welke toppers plaatsten zich voor de World Cups, wie vallen er buiten de boot? Hieronder vind je een overzicht van de geplaatste schaatsers.

Vrijdagavond barstte het geweld los in Thialf, nadat de Nederlandse toppers heel de zomer hebben toegewerkt naar dit moment. In de schaatstempel in Heerenveen stonden de 5000 meter (mannen), 1500 meter (vrouwen) en 500 meter (mannen) op het programma. Marcel Bosker (Team Reggeborgh), Marijke Groenewoud (Team Albert Heijn Zaanlander) en Jenning de Boo (Team Reggeborgh) werden nationaal kampioen. Maar wie gaan er in hun kielzog mee naar de World Cups?

Want de vijf beste rijders per afstand plaatsen zich voor de vijf World Cups van dit seizoen. Op de 3 kilometer (vrouwen) en 5 kilometer (mannen) zijn dat er drie. En op de 5 kilometer (vrouwen) en 10 kilometer (mannen) twee.

Kalender World Cups

World Cup 1: 14-16 november (Salt Lake City, Verenigde Staten)

14-16 november (Salt Lake City, Verenigde Staten) World Cup 2: 21-23 november (Calgary, Canada)

21-23 november (Calgary, Canada) World Cup 3: 5-7 december (Heerenveen)

5-7 december (Heerenveen) World Cup 4: 12-14 december (Hamar, Noorwegen)

12-14 december (Hamar, Noorwegen) World Cup 5: 23-25 januari 2026 (Inzell, Duitsland)

Belangrijk: hoe beter Nederland presteert op de World Cup, hoe meer startbewijzen er klaarliggen voor de Winterspelen. Het maximum aantal is achttien: negen mannen en negen vrouwen.

Geplaatste schaatsers World Cups

In totaal zijn er 44 startbewijzen te verdienen voor de World Cups. De schaatsers die zich plaatsen hebben daardoor een ideale voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind 2025 (26-30 december). Daar zijn immers de tickets voor de Olympische Winterspelen van Milaan te verdienen. De niet geplaatste schaatsers moeten andere manieren vinden om in vorm te blijven.

De onderstaande schaatsers gaan naar de World Cups:

500 meter mannen

Schaatser Team Tijd 1 Tijd 2 Totaal Jenning de Boo Team Reggeborgh 34,44 33,98 68.420 Sebas Diniz Team IKO-X2O 34,34 34,66 69.000 Stefan Westenbroek Team Reggeborgh 34,58 34,48 69.060 Joep Wennemars Team Essent 34,62 34,65 69.270 Marijn Scheperkamp Team Essent 34,72 34,69 69.410

1500 meter (vrouwen)

Schaatsster Team Tijd Marijke Groenewoud Team Albert Heijn Zaanlander 1.53,33 Antoinette Rijpma-de Jong Team Reggeborgh 1.54,64 Joy Beune Team IKO-X2O 1.54,95 Angel Daleman Team Essent 1.55,50 Melissa Wijfje Team Albert Heijn Zaanlander 1.56,52

5000 meter mannen

Schaatser Team Tijd Marcel Bosker Team Reggeborgh 6.09,72 Chris Huizinga Team Essent 6.12,99 Jorrit Bergsma Team Albert Heijn Zaanlander 6.13,23

