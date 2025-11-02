De fans in Thialf waren zondagmiddag getuige van een waar gevecht op de 1000 meter tussen Joep Wennemars en Tim Prins. Laatstgenoemde had mogelijk nóg sneller kunnen zijn, maar kreeg tijdens zijn rit te maken met problemen.

De eerste 200 meter was er nog niks aan de hand bij Prins, maar toen schoot zijn pak plotseling open. Daardoor was de buik van de 22-jarige sprinter uit Joure zichtbaar. Bovenin zat de rits nog wel vast. Heel aerodynamisch zal dat niet zijn geweest. De commentatoren van de NOS zagen het ook. "Zijn pak is open! Zijn rits is kapot!"

Herbert Dijkstra zei vervolgens: "Zijn pak is opgenscheurd, dat zal wel door de snelheid komen dan, hè." Martin Hersman vulde aan: "Wat vervelend." Na afloop zagen zij hoe gefrustreerd Prins was met het vervelende moment. De schaatser trok zijn pak open. "De hulk scheurt uit zijn pak."

'Dat kostte zóveel tijd'

Wennemars won de race én de hele 1000 meter uiteindelijk, met een tijd van 1.07,17. Prins zal zich nog even afvragen of er niet nog meer voor hem had ingezeten, omdat hij tweede werd met een 1.07,22. "Dat kostte zóveel tijd", gaan de commentatoren verder. "Wat een race laten deze mannen zien." Beide mannen reden overigens een persoonlijk record.

