Merel Conijn heeft zich op de NK in Thialf gekroond tot de koningin van de lange afstanden. De rijdster van Team Albert Heijn-Zaanlander pakte na haar titel op de 3000 meter ook het goud op de 5000 meter en reed bijna het nationale record van Irene Schouten uit de boeken. Ze troefde teamgenoten Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff af en daarmee was het podium volledig voor de ploeg van coach Jillert Anema.

De 3000 meter van zaterdag gaf al veel weg op welke namen er tijdens de langste afstand van dit weekend geleten moest worden. Dat was in ieder geval niet Joy Beune, want de wereldkampioene van 2024 ontbrak net als een dag eerder vanwege ziekte. Bij haar afwezigheid werd het een feestje voor het team van Anema met opnieuw Conijn als winnares. Ze won vorig jaar ook al het goud op de 5000 meter.

Bente Kerkhoff verraste zaterdag vriend en vijand door op de 3000 meter als tweede te eindigen en ook op de 5000 meter was ze geweldig op dreef. De rijdster van Team Albert Heijn-Zaanlander was de eerste grote naam die in actie kwam en reed bijna de volledige race alleen maar rondjes van tussen 32,4 en 32,6. Ze snoepte meer dan zes seconden af van haar persoonlijke record en legde de lat met 6.49,71 heel erg hoog.

Het duurde tot de laatste rit voordat de tijd van Kerkhoff in gevaar kwam en net als op de 3000 meter waren ploeggenoten Conijn en Groenewoud de grootste concurrenten. Zij begonnen snel aan hun onderlinge duel en gezien de constante rit van Kerkhoff was het zaak om vooral aan het einde niet te ver in te storten. Groenewoud reed de hele tijd net iets voor haar ploeggenote, maar regerend kampioene Conijn staat erom bekend in het laatste deel nog te kunnen versnellen en deed dat ook zondag in Thialf.

Conijn benadert tijd van Irene Schouten

Conijn zette gigantisch aan in de laatste rondes en bedreigde zelfs het baanrecord van Irene Schouten, dat ook het nationale record is. Ze kwam uiteindelijk over de streep in 6.41,48 en kwam daarmee slechts 0,23 seconden tekort om de toptijd van Schouten uit de boeken te rijden.

Groenewoud eindigde in een persoonlijk record van 6.44,59 als tweede en pakte daarmee haar derde medaille van het weekend. Kerkhoff pakte het brons en zorgde daarmee net als een dag eerder voor een podium met enkel schaatssters van Team Albert Heijn-Zaanlander, de ploeg van Jillert Anema.

