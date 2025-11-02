Jorrit Bergsma schreef zondag schaatsgeschiedenis door de oudste kampioen ooit op de NK afstande te worden. De schaatser won de 10.000 meter na een geweldige race, maar zorgde ook na afloop voor een prachtig moment. Bergsma vierde zijn zege namelijk op een bijzondere manier.

Bergsma wist in de laatste rit precies wat hij moest doen en leek zijn plan feilloos af te werken. Hij reed een hele constante race en hield uiteindelijk 0,29 seconden over op de tijd van Marcel Bosker. De 39-jarige Bergsma is daarmee de oudste Nederlands kampioen ooit.

De rijder van Team Albert Heijn-Zaanlander reed vervolgens onder luid gejuich van de fans op de tribunes nog een rondje over het ijs in Thialf, maar stopte toen hij een paar bekende mensen langs de kant zag. Aan de rand van de baan stonden namelijk zijn vrouw Heather Richardson-Bergsma, die zelf vroeger ook topschaatsster was, en hun twee kinderen.

Een dolblije Bergsma vierde het feestje met zijn zoon Brent en dochter Barbara Jean en gaf zijn vrouw een zoen. "Dit is een van zijn drijfveren. Hij vindt het zo mooi dat zijn kinderen dit nu bewust mee kunnen maken. Aandoenlijk", reageerde NOS-commentator Martin Hersman.

Bijzonder feestje Bergsma met familie

Bergsma gaf later in gesprek met Sportnieuws.nl aan het inderdaad heel bijzonder te vinden, al zijn de verwachtingen van zijn twee kinderen ook erg hoog: "Soms worden ze ongeduldig, ze hebben niet zo veel met tweede en derde plekjes, het gaat vooral om winnen. Ze zijn zelf hartstikke fanatiek en ik vind het mooi dat ik vandaag ook weer een keer een prijs win. Het is ontzettend leuk om dat met ze te delen."

Dat Bergsma in de recordboeken staat als oudste kampioen ooit deed hem een stuk minder: "Leuk is dat, maar het belangrijkste is dat ik hier de titel pak en een heel mooie prijs win. Ik voel me geen 39 en ik heb ploeggenoten die twintig jaar jonger zijn, maar ik voel me helemaal niet veel ouder dan ze. Het enige is dat ik meer ervaring heb, maar ik voel geen grote verschillen met de jeugd."

i Jorrit Bergsma met zijn vrouw en kinderen na afloop. © Screenshot NOS

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.