Bij de World Cup in Heerenveen werden er diverse gouden plakken gekaapt door de Nederlandse schaatsers. Een van de hoogtepunten was het optreden van de vrouwenploeg op de teamsprint. Het lijkt geen toeval dat de drie topschaatssters het zo goed kunnen vinden met elkaar.

Femke Kok, Marrit Fledderus en Anna Boersma verbeterden zondag op de teamsprint het baanrecord van Thialf. De drie vrouwen komen allemaal uit Friesland. Sterker nog: Fledderus en Boersma komen uit hetzelfde dorpje Sint Nicolaasga (Fries: Sint Nyk), onderdeel van de gemeente De Friese Meren.

Ireen Wüst

Ireen Wüst, die bij de NOS optrad als analist rondom de World Cup, kende dat feitje ook. De schaatslegende voegde daar nog wat aan toe: "Het zijn drie Friese meiden. En mij is verteld dat Anne Boersma samen in de wieg heeft gelegen met Marrit Fledderus."

Dat zou zeker kunnen, want ze zijn binnen één maand van elkaar geboren, in april en mei 2001. Wüst zei verder: "Allebei uit Sint Nyk. En Kok uit Nij Beets. Ik denk dat ze onderling ook Fries praten. Sowieso als die Friezen onder elkaar Fries praten, dan is er een bepaalde chemie en dat snapt niemand."

Teamsprint

Wüst en de eveneens aanwezige analist Erben Wennemars vinden het jammer dat de teamsprint geen olympisch onderdeel is. Het gouden trio deelt die opvatting. Dat is gelijk ook de reden dat het Friese drietal geen extra arbeid gaat stoppen in meer trainen op dit nummer.

"Voorlopig nog niet, want het is geen olympisch onderdeel en dat is best wel jammer. Zo lang het niet olympisch is, dan hebben we er ook niet veel ambitie voor", zei Kok bij de NOS.

Anna Boersma, Marrit Fledderus en Femke Kok ©Getty Images

