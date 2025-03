Gouden Femke Kok moet na harde klap alles laten bezinken: 'Ik heb het mezelf wel heel moeilijk gemaakt'

Femke Kok heeft ondanks een mindere race de wereldtitel gepakt op 500 meter bij de WK afstanden. Ze verscheen gehavend aan de start na een harde klap en maakte ook nog een valse start.

"Ik heb het mezelf wel heel moelijk gemaakt", zei de absolute topfavoriet op het onderdeel na afloop bij de NOS. "Het liep helemaal niet. Mijn hele rit, alles ging slecht, precies op een WK. Dat is echt balen."

Gehavende Femke Kok schrijft met veel spanning geschiedenis, Jutta Leerdam maakt feestje compleet op WK afstanden Femke Kok heeft de wereldtitel gepakt op 500 meter bij de WK afstanden. Ze verscheen gehavend aan de start na een harde klap en maakte ook nog een valse start. Jutta Leerdam pakte onder toeziend oog van Jake Paul het zilver.

Gelukkig was haar tijd van 37.50 toch genoeg voor de wereldtitel. "Hoe dan? Blijkbaar heb ik toch iets goed gedaan." Maar ze is niet tevreden. "Vandaag liep het gewoon niet. Dat is heel jammer. Maar het is genoeg."

Valpartij

Mogelijk had ze nog last van de smak op het ijs die ze donderdag op de training maakte. Ze kwam erg hard in de kussens terecht. "Misschien wel. Ik heb een best wel harde klap gemaakt. Dan sta je misschien met toch minder vertrouwen aan de start."

Topschaatsster Femke Kok verschijnt gekwetst bij de WK afstanden: 'Het was echt een harde klap' Femke Kok stond vrijdagochtend niet topfit op. Ze was de grote favoriet op de 500 meter diezelfde avond op de WK afstanden in Hamar en maakte die status waar: goud. Maar een dag eerder kreeg ze een flinke klap te verwerken op de training.

"Je gaat vol op je plaat en moet het toch maar weer doen", zegt Kok. "Dat is gewoon heel erg moeilijk om daar mee om te gaan. Ik merk zeker dat er druk was. Maar ik probeerde me er van af te sluiten, dat is me aardig gelukt. Het moet allemaal even bezinken."

Dankbaar

Uiteindelijk kon ze opgelucht ademhalen. "Ik ben superblij dat het is gelukt, vooral na dit jaar. Dit hadden we een paar maanden geleden niet gedacht. Ik ben ons team ook heel erg dankbaar voor dat ze goed op mij hebben gelet."

Topschaatsster Angel Daleman (17) onthult liefdesrelatie met collega: 'Hartstikke leuk' Beau Snellink (23) en Angel Daleman (17) hebben elkaar gevonden. De twee topschaatsers zijn een liefdeskoppel, zo blijkt op de WK afstanden in Hamar.

De topschaatsster kampte begin dit seizoen nog met het hardnekkige CMV-virus, een soort ziekte van Pfeiffer. Ze besluit het schaatsjaar dus met een wereldtitel.

Alles over WK afstanden