Jorrit Bergsma won zaterdag op sensationele wijze goud op de mass start. Dat betekent ook dat hij een mooi bedrag aan prijzengeld krijgt. Hij had al een bonus verdiend voor zijn bronzen plak op de 10.000 meter, maar die komt nu te vervallen.

De 40-jarige schaatser van Team AH-Zaanlander heeft een geweldige Spelen achter de rug. Hij was al dolgelukkig met zijn bronzen plak op de 10.000 meter, maar de olympische titel op de mass start maakt het feest in Milaan compleet.

Bergsma reed op waanzinnige wijze naar het goud. Hij kon al heel vroeg los komen van het peloton, samen met de Deen Viktor Hald Thorup. Het gat met de achtervolgers werd alleen maar groter, mede dankzij Stijn van de Bunt. De 21-jarige Nederlander hield het peloton op afstand, waardoor Bergsma naar de eindstreep kon rijden.

Prijzengeld

Er werd feest gevierd op het ijs van Milaan. De 'matties' werden weer opgezet in de schaatshal en Bergsma reed samen met Van de Bunt met de Nederlandse vlag rond. Even later kreeg hij de gouden plak omgehangen en daar hoort ook prijzengeld bij.

De Nederlandse medaillewinnaars worden dit jaar beloond met één geldbonus voor de hoogst behaalde podiumplek. Voor Bergsma is dat nu dus de eerste plaats. Voor het goud wordt 30.000 euro uitgereikt. Hij gaat er dus aardig op vooruit ten opzichte van zijn bronzen plak. Daarvoor zou hij 7500 euro gekregen hebben.