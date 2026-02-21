Jorrit Bergsma heeft in zijn laatste olympische race een huzarenstukje afgeleverd. Op de mass start ging hij samen met een Deen al vroeg in de aanval en zorgde hij voor sensationeel goud. Een paar minuten later was het weer raak op de mass start. Topfavoriete Marijke Groenewoud sprintte iedereen er uit en won haar gedroomde plak. Bekijk hier de beelden van de historische twee races.

Bergsma stond samen met landgenoot Stijn van de Bunt in de finale, samen met onder meer topfavoriet Jordan Stolz en regerend olympisch kampioen Bart Swings. Bergsma wist dat hij vroegtijdig moest aanvallen omdat hij in de sprint nooit van die mannen zou winnen. Dat deed hij dus ook en omdat niemand ingreep, kon de man die al brons won op de 10.000 meter en met een Deense concurrent vandoor.

Samen met Viktor Hald Thorup pakte hij meer dan een half rondje voorsprong, terwijl Van de Bunt vakkundig het tempo uit het peloton haalde. Uiteindelijk liet Bergsma de Deen achter zich en kwam hij met een grote voorsprong solo over de streep. Check hieronder hoe dat feestje gevierd werd.

De zege kwam dus door een verrassende aanval aan het begin van de race. Die gouden beslissing zie je hieronder.

Even later was het de beurt aan Marijke Groenewoud, die ploeggenoot Bergsma al had zien winnen. Samen met Bente Kerkhoff reed ze een mass start uit het boekje. Ze lieten het aankomen op een sprint en daarin was Groenewoud oppermachtig. Ze won met overmacht de strijd om het goud.