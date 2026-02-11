Jenning de Boo heeft woensdag een zilveren medaille gewonnen op de 1000 meter. Hij reed de tweede tijd achter Amerikaans schaatsfenomeen Jordan Stolz. Naast de olympische plak krijgt hij ook een aardig zakcentje voor zijn prestatie in Milaan.

De eerste medaille voor de Nederlandse mannen is binnen op de Winterspelen in Milaan. Bij de vrouwen zorgden Jutta Leerdam en Femke Kok al voor succes met goud en zilver op de 1000 meter. Jenning de Boo voegde daar woensdag nog een zilveren plak aan toe.

De Boo reed een tijd van 1:06.78. Zijn directe tegenstander Stolz was net iets sneller met 1:06.28. Het brons ging naar de Chinees Ning Zhongyan en dat had te maken met de race van Joep Wennemars. Die werd gehinderd op de kruising door zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen. Hij verloor kostbare tijd en zo ook het brons.

In een herkansing kon hij zijn tijd niet verbeteren en daarom bleef hij op de vijfde plek staan in het klassement. Kjeld Nuis werd zesde.

Geldbonus

Naast de zilveren medaille krijgt De Boo een mooie geldbonus. Op de Winterspelen in Milaan worden net als in 2024 (Parijs) en 2022 (Peking) beloningen uitgedeeld aan de Nederlandse medaillewinnaars. Het NOC*NSF heeft de volgende bedragen beschikbaar gesteld:

Voor een olympische titel wordt 30.000 euro uitgereikt. Een zilveren medaille levert 22.500 op het brons wordt beloond met 15.000 euro. Een atleet kan slechts één bonus verdienen. Daarbij telt de hoogste klassering.

Nuis, Wennemars en De Boo komen alledrie nog in actie op andere onderdelen in Milaan. De Boo kan zijn bonus dus nog laten oplopen als hij op de 500 meter op de hoogste trede van het podium komt te staan. Wennemars kan nog een medaille pakken op de 500 en 1500 meter. Nuis maakt waarschijnlijk voor het laatst in zijn carrière kans op een olympische medaille op de 1500 meter.