Femke Kok is net als Jordan Stolz nog altijd in de race om op de drie kortste afstanden eremetaal te veroveren bij de Olympische Winterspelen. De Nederlandse maakt vrijdag haar internationale debuut op de 1500 meter en mogelijk gaat ze in de toekomst nog een ander bijzonder uitstapje maken.

Kok is al jarenlang niet te verslaan op de 500 meter en dat was ook in Milaan het geval. Met haar 24e zege op rij kroonde de topschaatsster zich tot olympisch kampioene op de kortste afstand. De Nederlandse topsprinter had eerder ook al achter landgenote Jutta Leerdam het zilver gepakt op de 1000 meter.

De 25-jarige Kok heeft net als Stolz, die op de twee kortste afstanden goud won, de kans om een bijzondere trilogie te voltooien. Mogelijk gaat de Nederlandse proberen om later ook nog op een totaal ander vlak in de voetsporen van het Amerikaanse fenomeen te treden.

Deur op een kier voor WK allround

Kok werd in aanloop naar haar internationale vuurdoop op de 1500 meter namelijk in Milaan gevraagd naar of ze ooit het WK allround zou willen rijden. Dat zal een flinke uitdaging worden, maar de Nederlandse zegt daar niet per se nee tegen.

"Nou, de 5 kilometer heb ik nog nooit gedaan. Voor nu heb ik daar geen ambities voor, maar het lijkt me wel mooi om ooit te doen. De drie kilometer heb ik wel ooit bij de junioren gereden", vertelt de topschaatsster in Milaan tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Enorm verschil op 500 meter

Mocht Kok ooit besluiten mee te doen aan een allroundtoernooi dan kan ze een flinke slag slaan op de 500 meter. Haar persoonlijk record op de kortste afstand is bijvoorbeeld 2,60 seconden sneller dan die van Joy Beune, de regerend wereldkampioene allround. Dat zou betekenen dat Kok op een 5000 meter een marge van 26 seconden heeft.

WK in Thialf

Het lijkt er in ieder geval dus niet op dat Kok over twee weken in Thialf al een poging gaat wagen op het WK allround, dat op zaterdag 7 en zondag 8 maart wordt gereden. De Nederlandse doet normaal gesproken wel mee aan het WK sprint dat op dezelfde locatie op 5 en 6 maart plaatsvindt. Kok eindigde bij dat toernooi de afgelopen twee keer op de tweede plaats in het klassement en aast dus op haar eerste wereldtitel sprint.