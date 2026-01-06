Bijna alles wat schaatsfenomeen Jordan Stolz dit seizoen aanraakte veranderde in goud. De 21-jarige Amerikaan aast dan ook op veel gouden medailles in Milaan. Helaas kan Stolz geen gooi doen naar een evenaring van een legendarisch olympisch record.

Het Amerikaans olympisch comité maakte maandag de selectie bekend die ze gaan afvaardigen naar Milaan. Daarin staat uiteraard veelvuldig de naam van Stolz. Toch komt hij wellicht niet op alle onderdelen in actie waarop hij had gehoopt.

Geen ploegenachtervolging

Zo schaatst Stolz, die dit seizoen al dertien gouden medailles won tijdens de World Cups, op de Olympische Spelen de 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter en massastart. Zijn naam ontbreekt echter op het lijstje van de ploegenachtervolging. Op deze discipline kwam Stolz dit seizoen nog niet in actie, maar hij stond er wel voor open. " Op de ploegenachtervolging zou ik ook van waarde kunnen zijn", verklaarde hij eerder bij de NOS.

De Amerikaanse formatie is de laatste jaren heer en meester op de ploegenachtervolging. Zo wonnen ze dit seizoen alle World Cups en zijn ze regerend wereldkampioen en wereldrecordhouder. Op de Spelen zijn ze dan ook de gedoodverfde favoriet. Stolz zelf had al wel ervaring op de ploegenachtervolging. Tijdens zijn loopbaan reed hij het onderdeel viermaal, voor het laatst in 2024.

Ploegenachtervolging anders op de Spelen

In de Amerikaanse olympische selectie vormen drie namen de mannelijke ploegenachtervolging. Uiteraard het succes-trio van de afgelopen jaren: Casey Dawson, Emery Lehman en Ethan Cepuran.

Bij de vrouwen staan er vier namen op de lijst. Stolz had dus als vierde extra schakel mee kunnen doen in Milaan. De olympische ploegenachtervolging is een knock-outtoernooi bestaande uit drie rondes, in plaats van één race tegen de klok zoals bij de World Cups. Stolz had dus slechts eenmaal mee hoeven doen, bijvoorbeeld in de kwartfinales, om uiteindelijk alsnog een gouden medaille te kunnen verdienen - mocht de Verenigde Staten de finale winnen.

Legendarisch record

Hiermee loopt Stolz de kans mis om een gooi te doen naar vijf gouden olympische medailles. Dit aantal is legendarisch, want het lukte slechts één schaatser eerder op de Olympische Spelen. Landgenoot Eric Heiden won tijdens de Spelen van 1980 in Lake Placid de 500 meter tot en met de 10.000 meter. Stolz gaat dit legendarische record van vijf gouden medailles dus (nog) niet evenaren.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.