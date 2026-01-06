Voor Jordan Stolz verliep het Amerikaanse kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen vrij rommelig, maar op de laatste dag toonde hij zijn klasse. Het schaatsfenomeen gaf een signaal af aan zijn concurrenten over de hele wereld met een indrukwekkend optreden op de mass start.

Stolz doet al jaren mee aan de drie korste afstanden in het schaatsen, maar voor de Winterspelen in Milaan heeft hij met de mass start nog een vierde onderdeel erbij gepakt waarop hij goud wil winnen. Stolz had weinig tijd nodig om te wennen aan het onderdeel, want afgelopen maand won hij al een World Cup en ook op het Amerikaanse kwalificatietoernooi liet hij zien de mass start wel onder de knie te hebben.

Stolz maakt indruk op de mass start

Stolz was door de Amerikaanse bond op voorhand al aangewezen voor de mass start, maar moest maandag in Milwaukee wel nog even starten. Dat deed hij en vervolgens liet hij zien dat zijn uitverkiezing meer dan terecht was. Waar de meeste rijders het ontzettend moeilijk hadden met het tempo van Casey Dawson, bleek dat Stolz nog een stuk harder kon.

Dawson reed vijf rondes lang de longen uit zijn lijf om iedereen uit te putten, maar zag met nog iets meer dan twee rondes te gaan plotseling het 21-jarige fenomeen voorbij komen vliegen. Niemand kon zijn demarrage beantwoorden en dus reed Stolz onbedreigd naar de zege. Hij kwam uiteindelijk met ruim drie seconden voorsprong op de rest van het veld over de streep. Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt weten dus dat ze van goeden huize moeten komen om Stolz van het goud te houden in Milaan.

Moeizaam OKT

De zege zal goed zijn geweest voor het zelfvertrouwen van Stolz, want hij kende mede door een verkoudheid een aantal moeilijke dagen op de trials. Hij domineert normaal op de 500, 1000 en 1500 meter, maar in Milwaukee won hij enkel de eerste 500 meter. Hij sloeg de tweede 500 meter over, kwam ten val op de 1000 meter en besloot om direct na de start van de 1500 meter er de brui aan te geven om rust te pakken.

Voor Stolz hadden de mindere resultaten echter geen gevolgen. Hij was ook op die drie onderdelen al op voorhand geplaatst voor de Spelen. Stolz hoefde enkel te starten en aangezien hij daaraan voldeed, heeft hij in Milaan de kans om vier gouden medailles te gaan pakken. Mogelijk komt daar een legendarische vijfde medaille bij als hij ook op de ploegenachtervolging in actie komt.

