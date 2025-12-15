Waar het overgrote deel van de schaatsfans het afgelopen weekend keek naar de World Cup in Hamar, reed Patrick Roest in de unanimiteit rondjes op de Holland Cup in Enschede. Hij wist zich daar niet te plaatsen voor het OKT (olympisch kwalificatie toernooi), waardoor de vraag opwaait of hij een aanwijsplek verdient. Schaatsicoon Marianne Timmer pleit dat de kwakkelende topschaatser in bescherming genomen wordt. "Ik denk dat hij te ver is weggezakt."

De Holland Cup in Enschede was voor Roest de laatste strohalm om zich te plaatsen voor het OKT, dat over twee weken wordt verreden. De dertigjarige schaatser moest bij de top vijf eindigen op de 5000 meter om een ticket te verdienen. Met een tijd van 6.34,87 eindigde Roest teleurstellend op de achtste plaats.

'Ik denk dat hij te ver is weggezakt'

Om eind december toch in Thialf in actie te komen, moet Roest hopen op een aanwijsplek van de Nederlandse schaatsbond. In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud vertelt Timmer dat die plek aan Roest geven totaal geen zin heeft. "Ik denk dat hij te ver is weggezakt. Het is niet goed genoeg. Als hij daar achtste wordt, gaat hij tijdens het OKT ook niet meedoen", aldus de drievoudig olympisch kampioene.

Timmer ziet in Roest nog wel een schaatser met een goede conditie. "Maar er mist een stuk vertrouwen. Hij is zichzelf helemaal kwijt en zit in zak en as. Op het ijs heeft hij die timing niet meer."

'Weer een draai om de oren'

Hierdoor heeft een aanwijsplek voor de dertigjarige schaatser van team Reggeborgh geen zin volgens Timmer. "Een aanwijsplek heeft pas nut als je het gevoel hebt weer mee te kunnen doen met de top." Daarom pleit ze ervoor dat zijn team Roest in bescherming neemt. "Anders krijg je weer een draai om de oren."

Timmer sluit af met een aanbeveling aan het adres van Roest, zodat hij hopelijk weer snel in vorm is. "Dan denk ik: Ga eerst terug naar de basis en denken over wat je echt wil. Ga het plezier terugvinden, want dat is de basis van alles. Dan komen de resultaten vanzelf."

