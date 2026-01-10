Ze droomde van de Olympische Spelen, maar na een deceptie op het olympisch kwalificatietoernooi komt de 18-jarige Angel Daleman niet in actie in Milaan. Ze kwam op de 500, 1000 en 1500 meter te kort, maar had op de kilometer ook veel pech door een incident met Jutta Leerdam.

De 1000 meter was de eerste afstand van het OKT voor vrouwen als Leerdam en Daleman. Het eindigde voor beiden in een drama. Leerdam kwam ten val in de tweede bocht en knalde hard tegen de boarding. Haar race was daarmee ten einde, maar die van Daleman min of meer ook.

Gevolgen van val Jutta Leerdam

Het supertalent van Team Essent (18) laat namelijk aan het Algemeen Dagblad weten dat ze veel hinder had van Leerdams val. Ze hoefde niet in te houden wat betreft haar snelheid, maar werd wel uit haar concentratie gehaald. "Ik zat heel erg in mijn tunnel en opeens valt Jutta", blikt ze terug. "Dan schrik je en dat heeft invloed gehad op mijn eigen race. Dat is heel zonde en balen, dat het precies op zo'n moment gebeurt."

Of Daleman zich ten koste van Femke Kok, Suzanne Schulting en - vanwege een aanwijsplek - Leerdam had kunnen plaatsen, zullen we nooit weten. Wel claimt de tiener dat ze in topvorm was, zeker in aanloop naar het toernooi. "Een week eerder reed ik harder dan de meiden die nu naar Milaan gaan."

Daar koopt ze echter niets voor. "Maar ja, zo werkt het systeem. Als het in je straatje past, ben je het eens met de opzet. En anders niet. Zo blijft het toch." Mede door de val werd ze dit keer slechts achtste, Leerdam kreeg uiteindelijk een aanwijsplek en rijdt 'gewoon' de 1000 meter in Milaan.

Angel Daleman op EK afstanden

Omdat haar race op de 1000 meter in duigen viel en ze op de 500 en 1500 meter ook geen ticket bemachtigde voor de Spelen, rest er niets anders dan de EK afstanden. Daar rijdt ze alleen de 500 meter vanwege de resultaten op het OKT. De kortste sprintafstand wordt zaterdagmiddag om 14.25 uur verreden in Polen. Naast Daleman komen namens Nederland ook Anna Boersma en Isabel Grevelt in actie. Eerder deze maand stond Daleman ook aan de start van de NK shorttrack.

