Schaatsliefhebbers zijn pas net bijgekomen van de Olympische Winterspelen en aankomend weekend vinden in Thialf de NK Allround en Sprint plaats, maar dat is nog niet alles. In het Duitse Inzell worden momenteel de WK Junioren gehouden. Daar heeft een jonge Nederlander aan dag één echter nare gevoelens aan overgehouden.

Op de 1500 meter stonden een hoop schaatsers aan de start en een van hen was Ede Kortlever. De pas negentienjarige nam het op tegen de Zuid-Koreaan Man-Hyeook Han, maar dat werd helaas om de verkeerde redenen een rit om niet snel te vergeten.

Harde val voor Nederlander

Als reactie op de snel vertrokken Zuid-Koreaan zette Kortlever de achtervolging in, maar dat resulteerde na iets meer dan 700 meter in een vervelende val. Kortlever ging in de bocht hard onderuit en daarmee ging zijn kans op een goede tijd in rook op. Helaas werd het even later nog een tikkeltje erger voor hem.

i De eerste valpartij van Ede Kortlever © YouTube ISU

Wéér gaat het mis

Na zijn harde smak stond Kortlever op en vervolgde hij zijn weg om toch maar de finishlijn te halen. Terwijl hij bijna op een rondje achterstand werd gezet door de Aziaat, ging het wéér fout. Een half rondje nadat hij al tegen het ijs knalde, ging Kortlever wederom onderuit. Met een kapot pak en een geknakt vertrouwen besloot hij toen maar zijn race teleurgesteld af te breken.

Successen voor Finn Sonnekalb

De winst op de 1500 meter ging overigens naar Finn Sonnekalb. De boomlange Duitser is pas 18 jaar, maar maakte ook tussen de 'grote mannen' indruk. Zo werd hij al eens tweede tijdens een World Cup-wedstrijd waar hij Jordan Stolz bijna wist te kloppen. Ook reed hij de Olympische Spelen, maar daar vielen zijn prestaties dan weer ietwat tegen.

Podium voor Nederlander in vorm

Sonnekalb won overigens ook de 500 meter die eerder op deze dag werd gereden. Op de eerste dag vonden de 500 meters en 1500 meters bij zowel mannen als vrouwen plaats. Ook staan de halve finales van de mass starts op het programma. Eén Nederlander haalde het podium. Dat was Thijs Wiersma, die dankzij een persoonlijk record derde werd op de 1500 meter.

De pas 17-jarige Wiersma was sowieso al in topvorm. Vorige week schaatsste hij, ook al in Inzell, een wereldrecord junioren. Dat gebeurde op de 3000 meter met een tijd van 3.40,03.