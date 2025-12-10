Jordan Stolz (21) staat nog maar net aan de top van de schaatswereld of een nieuwe schaatssensatie dringt alweer aan. De Duitse Finn Sonnekalb (18) is dé nieuwste revelatie in dit olympisch seizoen. Toch scheelde het niet veel of Sonnekalb was nooit op het ijs gestapt.

In Heerenveen was het afgelopen week de grote Jordan Stolz-show. De jonge Amerikaan won op overtuigende wijze zowel de 500 meter, 1000 meter als 1500 meter. Bij alledrie de afstanden verbrak hij daarbij ook het baanrecord van Thialf.

De hegemonie van Stolz is nog maar twee jaar bezig of een nieuwe schaatssentatie is nu alweer op de deur aan het kloppen. De 18-jarige Sonnekalb rijdt namelijk momenteel snellere tijden dan dat Stolz deed op zijn leeftijd.

Kerstversnapering

Toch scheelde het niet veel of Sonnekalb was nooit een schaatser geworden. Zo twijfelde hij als zesjarige jongetje tussen basketbal, atletiek en schaatsen. "Ik mocht maar één sport beoefenen", onthulde de Duister tegen De Telegraaf. "Mijn vader nam me mee naar de atletiekvereniging, maar daar was geen plek voor mij."

Na die teleustelling ging de jonge Sonnekalb naar de plaatselijke ijsbaan. Daar werd hij op opvallende wijze verleid om de ijzers om te binden. "Er was een kerstfeestje en een van de trainers gaf me een chocoladekerstman. Ik was verkocht. Mijn vader moest tekenen en zo kwam ik in het schaatsen terecht."

Strijd met Stolz

En dat was maar goed ook voor Sonnekalb. Dit seizoen won hij al meerdere medailles in de World Cup. Zijn specialiteiten overlappen met die van Stolz, dus de 500 meter, 1000 meter en 1500 meter. Sonnekalb kan dan ook niet wachten om met hem de strijd aan te gaan in Milaan. "Hier heb ik altijd van gedroomd. En dat ik nu sneller ben dan Jordan Stolz op die leeftijd zegt mij helemaal niets. Hij is nu gewoon een concurrent die ik moet verslaan. En dat is me nog niet gelukt. Ik weet nu wat ik kan. En we zullen zien wat ik kan op de Olympische Spelen", aldus Sonnekalb.

