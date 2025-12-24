Het olympisch kwalificatietoernooi begint direct na Kerstmis. Dat toernooi maakt of breekt het seizoen van de Nederlandse schaatsers, want daar moeten ze een startbewijs verdienen voor de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Helaas spat voor twee schaatsers al voor het OKT in Thialf de droom uiteen: ze hebben zich afgemeld.

Nog voordat de eerste meter is gereden zijn Jesse Speijers en Reina Anema uitgeschakeld voor de Olympische Winterspelen. Stayer Speijers is ziek en verwacht niet in staat te zijn om in actie te komen bij het OKT. Om die reden heeft hij zich afgemeld. Reina Anema kampt sinds een paar weken met een hernia. Die zit haar in de weg om topprestaties te leveren. Ook zij trekt zich terug.

Jesse Speijers

De 23-jarige Speijers van Team IKO-X2O kende vorig seizoen veel blessureleed. Op de site van zijn team staat: "Door een blessure verliep vorig seizoen niet zoals gewenst, inmiddels ligt dat achter hem en zijn de ogen gericht op het Olympisch seizoen." Maar ook dat gaat dus niet zoals gewenst.

Reina Anema

De 32-jarige Anema had al wat meer afstand genomen van het schaatsen. Zo werkt ze parttime als schooljuf. Maar dit olympisch seizoen was haar vizier volop gericht op een ticket bemachtigen. Daartoe trainde ze met de mannen van Team FrySk. Helaas liep ze bij de Gruno Bokaal een hernia op, waarna ze niet in staat bleek om door te trainen.

Bij de NK afstanden 2021 werd Anema tweede op zowel de 3000 als 5000 meter.

'Toen voelde ik het'

Op Instagram schrijft ze: "Geen OKT.Tijdens de Gruno bokaal heb ik een acute hernia opgelopen. Eerst was ik nog hoopvol om het OKT te kunnen halen. Maar ik schaats nu al vijf weken niet.. sporten überhaupt niet. Bewegen wel, maar dat stelt niets voor vergeleken met wat ik deed."

"Gisteren was ik op Thialf en toen voelde ik het... Ik stapte binnen en was meteen emotioneel. Toen ik mijn team rondjes zag schaatsen raakte mij dit enorm. Ik hoor ook in die trein, bij hen, op dit moment in het seizoen, in Thialf te rijden, voorbereidend op mijn belangrijkste wedstrijd dit seizoen, van de afgelopen vier seizoenen.. mijn beste race ooit rijden voor de plaatsing van de Olympische Spelen. Even een hele harde reality check waar ik nu sta en ook hoe erg ik het schaatsen, de beweging, mijn team, het trainen mis."

